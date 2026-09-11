Thường trực Ban Bí thư: Khắc phục tình trạng nghiên cứu phân tán, khép kín

Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được Đảng ủy Viện thực hiện nghiêm túc.

Về nhiệm vụ chính trị, Viện đã tập trung triển khai xây dựng các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc chuyển đổi mạnh từ nghiên cứu phân tán sang nghiên cứu tập trung vào các vấn đề lớn, mới và cấp bách của đất nước, gắn chặt với yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Hiện nay, Viện đang xây dựng Đề án đổi mới căn bản hoạt động khoa học nhằm đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kết quả công tác 9 tháng của năm và nhiệm vụ thời gian tới

Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng của các báo cáo tư vấn chính sách, cơ quan đã thành lập 3 nhóm nghiên cứu để trực tiếp tham mưu việc tổ chức xây dựng cũng như thẩm định.

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo Học viện Khoa học xã hội nỗ lực khôi phục một số mã ngành đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học; tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là việc triển khai một số nhiệm vụ vẫn còn quá hạn; chất lượng nghiên cứu, đào tạo, tạp chí, xuất bản, thông tin còn hạn chế, chưa khẳng định được vai trò của cơ quan nghiên cứu tư vấn chiến lược của Đảng; quản trị nội bộ còn bất cập; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Viện Hàn lâm còn yếu và thiếu đồng bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Viện đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan nghiên cứu chiến lược, đóng góp quan trọng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn mới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng nghiên cứu phân tán, khép kín, sản phẩm nghiên cứu chưa gắn chặt với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu hoạch định chính sách. Mỗi nhiệm vụ khoa học, nhất là các chương trình, đề tài lớn, phải gắn với yêu cầu rất cụ thể. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần chủ động xây dựng và triển khai các chương trình khoa học lớn, dài hạn, tập trung giải đáp những vấn đề lớn của đất nước đặt ra trong giai đoạn phát triển mới; tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn mới về mô hình tăng trưởng, quản trị hiện đại, phát triển con người toàn diện, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; cung cấp luận cứ cho việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng.