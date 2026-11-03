Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chào mừng Đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tham dự Chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, coi đây là một hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, góp phần củng cố nền tảng chính trị, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú vui mừng chào đón Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Trần Cẩm Tú vui mừng chào đón Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, Việt Nam và Lào có mối quan hệ đoàn kết gắn bó đặc biệt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá, quy luật tồn tại và phát triển, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Lào theo phương châm “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” có ý nghĩa hết sức quan trọng, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực và trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp.

Chia sẻ về một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ba khâu then chốt cần tập trung thực hiện. Trước hết, phải hoạch định được đường lối đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của mỗi nước. Thứ hai, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối thành chính sách, pháp luật và tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. Thứ ba, làm tốt công tác tổ chức - cán bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và thực sự đi vào cuộc sống.

Đồng chí Khamfong Inmany phát biểu tại buổi tiếp.

Đánh giá về chặng đường đổi mới của hai nước, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, qua hơn 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam và Lào đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực. Những thành tựu đó tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của hai Đảng là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn mỗi nước và xu thế phát triển của thời đại; đồng thời tạo nền tảng và động lực để hai nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Thông tin với Đoàn về kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, Hội nghị đã thông qua các nghị quyết quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; công tác cán bộ và thu hút, trọng dụng nhân tài; đồng thời cho ý kiến về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, định hướng chiến lược phát triển đất nước 100 năm tiếp theo và sửa đổi Điều lệ Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, những kinh nghiệm đúc kết từ quá trình này sẽ tiếp tục được Việt Nam chia sẻ, trao đổi với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Khẳng định truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Việt Nam luôn coi thắng lợi của Đảng và đất nước Lào anh em cũng là thắng lợi của chính mình. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã cố gắng chắt lọc, chia sẻ những nội dung cả về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn để các đồng chí Lào nghiên cứu, tham khảo và xem xét vận dụng phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Lào.

Thay mặt Đoàn, đồng chí Khamfong Inmany cảm ơn đồng chí Trần Cẩm Tú đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao ý nghĩa của chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề, nhất là những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng, quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định đây là những kinh nghiệm quý báu để các thành viên trong Đoàn nghiên cứu, tham khảo và vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của Lào.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Đồng chí Khamfong Inmany khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Việt Nam; mong muốn hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những thành tựu và bài học thực tiễn, không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực và hiệu quả.

Các thành viên trong Đoàn cũng bày tỏ mong muốn hai Đảng tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phối hợp chặt chẽ trong triển khai các thỏa thuận đã đạt được, góp phần đưa quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả.