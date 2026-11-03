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Hai Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Làng trẻ em Birla Hà Nội

Thứ Ba, 17:02, 03/11/2026
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VOV.VN - Chiều 3/11, bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bà Vandara Siphandone - Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đã đến thăm và tặng quà cho các em ở Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Cùng đi có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Trần Thị Hồng An.

hai phu nhan chu tich quoc hoi viet nam va lao tham lang tre em birla ha noi hinh anh 1
hai phu nhan chu tich quoc hoi viet nam va lao tham lang tre em birla ha noi hinh anh 2

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bà Vandara Siphandone - Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đã xem các cháu thiếu nhi, học sinh biểu diễn văn nghệ; xem phim ngắn giới thiệu về hoạc động của Làng.

Thăm các gia đình sinh sống của các em, hai Phu nhân đã ân cần hỏi thăm, động viên các em, các mẹ tại Làng. Hai Phu nhân cho rằng, đây là mô hình rất giàu tính nhân văn, giúp các cháu được sống trong tình yêu thương, gắn bó như trong một gia đình; bày tỏ trân trọng và cảm phục nỗ lực, sự hy sinh thầm lặng của tập thể cán bộ, nhân viên, các mẹ nuôi tại Làng suốt những năm qua. Hai Phu nhân mong các mẹ nuôi cùng tập thể cán bộ, nhân viên Làng sẽ tiếp tục yêu thương, quan tâm chăm sóc, để mỗi cháu đều cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình; tạo điều kiện tốt nhất để các cháu được học tập, rèn luyện, phát triển năng lực và tự tin hòa nhập cộng đồng.

hai phu nhan chu tich quoc hoi viet nam va lao tham lang tre em birla ha noi hinh anh 3

Với các cháu ở Làng, hai Phu nhân mong các cháu luôn chăm ngoan, học tập tốt, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; mạnh dạn theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình; sau này, trở thành những người có ích cho xã hội.

Tại đây, hai Phu nhân đã tặng quà cho các cháu em của Làng trẻ em Birla Hà Nội trị giá 200.000.000 đồng.

Trân trọng cảm ơn sự hiện diện của hai Phu nhân đã thăm, tặng quà tại Làng trẻ em Birla Hà Nội, lãnh đạo Làng cho rằng, hoạt động này là nguồn động viên to lớn với Làng trẻ em Birla Hà Nội; đồng thời góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

hai phu nhan chu tich quoc hoi viet nam va lao tham lang tre em birla ha noi hinh anh 4
hai phu nhan chu tich quoc hoi viet nam va lao tham lang tre em birla ha noi hinh anh 5
hai phu nhan chu tich quoc hoi viet nam va lao tham lang tre em birla ha noi hinh anh 6

Với 39 năm hình thành và phát triển Làng trẻ em Birla Hà Nội đã tiếp nhận gần 500 lượt trẻ có hoàn cảnh  đặc biệt vào chăm sóc, nuôi dưỡng, các cháu có độ tuổi 2 tuổi cho đến dưới 22 tuổi. Trong suốt quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi thành lập đến nay đã có trên 390 em đủ 18 tuổi, khôn lớn trưởng thành, trở về với gia đình, trong số đó có hơn 50 trẻ theo học đại học, cao đẳng các ngành. Số còn lại được đơn vị tạo điều kiện học các nghề: may, điện tử điện lạnh, nấu ăn, pha chế, thủ công mỹ nghệ.

hai phu nhan chu tich quoc hoi viet nam va lao tham lang tre em birla ha noi hinh anh 7

Hiện nay, Làng đang chăm sóc, nuôi dưỡng 78 trẻ được chia thành 4 gia đình mỗi gia đình có khoảng 20 trẻ ở các lứa tuổi khác nhau. Đây là mô hình rất giàu tính nhân văn, giúp các cháu được sống trong tình yêu thương, gắn bó như trong một gia đình.

Lê Tuyết/VOV
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