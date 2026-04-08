Đồng Nai lập 10 phường mới, bước đà lên thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay, Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã nhưng chỉ có 23 phường (chiếm khoảng 24%). Theo quy định, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã phải đạt từ 30% trở lên.

Do đó, việc nâng cấp 10 xã, bao gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh thành phường, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của các đô thị vệ tinh đầy tiềm năng.

Phường Nhơn Trạch, được định hướng là cửa ngõ chiến lược kết nối TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành. Với 5 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp, Nhơn Trạch đã thu hút 391 dự án FDI (tổng vốn gần 7,6 tỷ USD). Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tại đây chiếm trên 99%. Phường hội tụ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, như: Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Bến Lức – Long Thành và cầu Nhơn Trạch.

Phường Long Thành, với diện tích tự nhiên hơn 130km2 và dân số gần 96.000 người. Long Thành là nơi có siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Việc lên phường giúp địa phương đứng trước cơ hội lớn để trở thành đô thị hạt nhân trọng điểm trong tương lai. (Ảnh: PT).

Phường Trảng Bom với công nghiệp - xây dựng chiếm hơn 80% cơ cấu kinh tế với các KCN lớn như: Giang Điền, Bàu Xéo. Nằm trên trục Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam, Trảng Bom đóng vai trò trung tâm trung chuyển và kho vận phục vụ sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 tại đây đạt mức ấn tượng 95,6 triệu đồng/năm. Phường được định hướng là thủ phủ công nghiệp và logistics.

Phường Dầu Giây, là điểm hội tụ các đầu mối giao thông huyết mạch quốc gia gồm Quốc lộ 1, Quốc lộ 20 và hệ thống các đường cao tốc kết nối TP.HCM - Phan Thiết - Tân Phú. Dầu Giây đang phát huy vai trò khu vực trung chuyển, logistics đắc lực cho chuỗi cung ứng hàng hóa toàn vùng.

Phường Tân Phú, với 10km chiều dài Quốc lộ 20 trên trục du lịch TP.HCM - Đà Lạt, Tân Phú đang mở rộng KCN lên quy mô 300 ha. Điểm mạnh của địa phương là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển công nghiệp và nông nghiệp giá trị cao với các đặc sản như sầu riêng, bưởi, chôm chôm.

Phường Xuân Lộc, sở hữu danh thắng núi Chứa Chan. Xuân Lộc hội tụ đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch của tỉnh. Với dân số hơn 101.000 người, việc lên phường giúp địa phương mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phường Trị An, quản lý diện tích lớn với hơn 12.000 ha mặt nước hồ Trị An. Phường có thế mạnh đặc biệt về kinh tế rừng và du lịch sinh thái gắn với di tích Chiến khu Đ. Nơi đây rất đa dạng bản sắc văn hóa 15 dân tộc anh em. (Hoàng hôn trên hồ Trị An. Ảnh: Quang Huy).

Phường Đồng Phú, tiếp quản toàn bộ Trung tâm hành chính cũ, phường Đồng Phú sở hữu các dự án giao thông lớn như đường Đồng Phú - Bình Dương và cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Hiện nay, phường định hướng phát triển mạnh công nghiệp với việc mở rộng quy hoạch các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, địa phương còn có tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng từ hơn 500 ha mặt hồ Suối Giai và hồ Bà Mụ.

Phường Tân Khai, điểm sáng tăng trưởng phía Tây Bắc của tỉnh Đồng Nai. Ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng năm 2025 là 12,8%/năm. Tân Khai là điểm giao thoa giữa công nghiệp và đô thị. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 71%, thu nhập bình quân 86,45 triệu đồng/người/năm và đặc biệt không còn hộ nghèo.

Nằm trên trục Quốc lộ 13 kết nối với Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Lộc Ninh đóng vai trò trung chuyển quan trọng. Phường định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao (1.500 ha) kết hợp du lịch về nguồn tại các di tích lịch sử quốc gia như Nhà Giao tế và sân bay Lộc Ninh.