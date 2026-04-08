Đồng Nai lập 10 phường mới, bước đà lên thành phố trực thuộc Trung ương
VOV.VN - HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI vừa thông qua Nghị quyết thành lập 10 phường mới. Quyết định này giúp địa phương vượt ngưỡng 30% tỷ lệ phường, hoàn thiện điều kiện để trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho toàn vùng.
Hiện nay, Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã nhưng chỉ có 23 phường (chiếm khoảng 24%). Theo quy định, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã phải đạt từ 30% trở lên.
Do đó, việc nâng cấp 10 xã, bao gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh thành phường, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của các đô thị vệ tinh đầy tiềm năng.
VOV.VN - Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) diễn ra ngày 28/3, các đại biểu đã biểu quyết thông qua những nghị quyết quan trọng, đánh dấu bước ngoặt đưa tỉnh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.