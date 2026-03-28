Đồng Nai thêm 10 phường, chính thức "vươn mình" lên Đô thị loại I

Một trong những nội dung trọng tâm được thông qua là chủ trương thành lập 10 phường mới, bao gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh.

Trong số 10 phường mới này có 7 phường thuộc địa bàn Đồng Nai cũ, 3 phường (Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh) thuộc khu vực Bình Phước cũ.

Đại biểu biểu quyết tán thành nghị quyết tại kỳ họp (Ảnh: Công Nghĩa)

Phường Long Thành, với lợi thế gắn liền sát sân bay quốc tế Long Thành, đây được kỳ vọng sẽ trở thành "cực tăng trưởng" đô thị hạt nhân, thúc đẩy kinh tế toàn vùng trong tương lai gần.

Trước khi điều chỉnh, địa phương có 23 phường, trong đó có 7 phường đạt đô thị loại II và 16 phường đạt đô thị loại III.

HĐND tỉnh cũng chính thức thông qua đề án công nhận toàn tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I và tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Theo đề án, Thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương sẽ giữ nguyên hiện trạng diện tích hơn 12.700 km2 và dân số trên 4,5 triệu người.

Hệ thống hành chính sẽ bao gồm 95 đơn vị cấp xã, với Trung tâm hành chính đặt tại phường Trấn Biên (trước đây là Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Song song với việc nâng cấp bộ máy hành chính, địa phương đã đặt ra những chỉ tiêu kinh tế ấn tượng cho giai đoạn mới. Cụ thể, tăng trưởng GRDP bình quân 10% mỗi năm; quy mô kinh tế đến 2030, phấn đấu đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng; thu nhập bình quân, GRDP đầu người vượt ngưỡng 250 triệu đồng; thu ngân sách tăng 10 - 12% mỗi năm.

Nghị quyết này được xây dựng dựa trên các quy định pháp lý mới nhất về tổ chức chính quyền địa phương và phân loại đô thị năm 2025. Đây là bước cụ thể hóa tầm nhìn của Trung ương, biến Đồng Nai thành một siêu đô thị hiện đại, năng động và là động lực kinh tế quan trọng của cả nước.

Trước đó, Tại Hội nghị lần thứ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước từ tháng 7/2025, tỉnh Đồng Nai có rất nhiều dư địa để phát triển thành trục tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh đang hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thu hút các nhà đầu tư tầm cỡ, phấn đấu tăng trưởng 2 con số.