Đồng Tháp điều chuyển 511 cơ sở dôi dư, tránh lãng phí tài sản công

Thứ Hai, 11:35, 27/04/2026
VOV.VN - Đồng Tháp đang tăng tốc xử lý tài sản công dôi dư: hơn 11.000 cơ sở nhà, đất được rà soát, trong đó 511 cơ sở dư thừa. Địa phương đã xử lý gần 33%, linh hoạt điều chuyển, tái sử dụng nhằm tránh lãng phí và nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua rà soát và sắp xếp lại tài sản công, toàn tỉnh hiện có 11.113 cơ sở nhà, đất; trong đó, số lượng cơ sở dôi dư là 511 cơ sở chiếm tỷ lệ 4,6%, tập trung nhiều ở tỉnh Đồng Tháp cũ.

Tính đến nay, địa phương đã hoàn thành xử lý được 167 cơ sở (đạt 32,68%) dôi dư nhằm tránh lãng phí tài sản công. Cụ thể: Bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tạm sử dụng 26 cơ sở; chuyển đổi làm thiết chế văn hóa, thể thao và mục đích công cộng 2 cơ sở; bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 6 cơ sở; giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác 133 cơ sở.

Đồng Tháp sắp xếp các trụ sở dôi dư để tránh lãng phí tài sản công

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 525 ngày 12/11/2025, Công văn số 169 ngày ngày 17/01/2026 về xử lý đối với tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành 4 Quyết định điều chuyển các trang thiết bị từ 14 đơn vị cấp tỉnh dôi dư về cho 20 xã có nhu cầu để tránh lãng phí. Hiện nay, Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp đang chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng tài sản công kém hiệu quả hoặc sai mục đích.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: Đồng Tháp   xử lý tài sản công dôi dư hơn 11.000 cơ sở nhà đất 511 cơ sở dư thừa
VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng hàng loạt trụ sở cơ quan cũ tại khu vực phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (trước là tỉnh Bình Phước) bị bỏ trống gây lãng phí, UBND phường Bình Phước cho biết, đã xây dựng phương án đưa các tài sản này vào sử dụng.

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng hàng loạt trụ sở cơ quan cũ tại khu vực phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (trước là tỉnh Bình Phước) bị bỏ trống gây lãng phí, UBND phường Bình Phước cho biết, đã xây dựng phương án đưa các tài sản này vào sử dụng.

