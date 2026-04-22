22 trụ sở dôi dư ở Bình Phước (cũ) sẽ được sử dụng ra sao?

Theo ghi nhận, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập với tỉnh Đồng Nai, nhiều trụ sở cũ của tỉnh Bình Phước như: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy... đã được chuyển đổi công năng, trở thành nơi làm việc của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, phòng ban chuyên môn trực thuộc phường Bình Phước.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước cũ hiện đang là trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND phường Bình Phước

Tuy nhiên, dọc các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 14 và đường Trần Hưng Đạo, nhiều "khu đất vàng" vẫn đang trong tình trạng cửa đóng then cài.

Có thể kể đến trụ sở cũ của các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp...

Trụ sở Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Phước

Người dân địa phương không khỏi xót xa khi những công trình kiên cố, nằm tại vị trí đắc địa này lại chưa được khai thác, đối mặt với nguy cơ hư hỏng theo thời gian.

Trước thực tế này, lãnh đạo UBND phường Bình Phước cho biết, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường được giao tiếp nhận và quản lý 22 trụ sở dôi dư. Trong đó, có 17 trụ sở thuộc nhóm quản lý, khai thác theo quy định về tài sản công.

Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Phước

Đối với các trụ sở chưa khai thác ngay, địa phương đã bố trí lực lượng bảo vệ, duy trì điện nước và công tác phòng cháy chữa cháy, kiểm tra định kỳ để đảm bảo an ninh.

Về lộ trình dài hạn, địa phương đang xây dựng phương án khai thác tối đa theo hai hướng chủ đạo là ưu tiên bố trí làm cơ sở giáo dục, y tế hoặc trụ sở cho các đơn vị sự nghiệp còn thiếu diện tích làm việc. Đối với các trụ sở đủ điều kiện sẽ giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường tổ chức cho thuê thông qua đấu giá, thẩm định giá công khai, minh bạch để tạo nguồn thu cho ngân sách.

Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Phước

Liên quan đến việc sử dụng, quản lý trụ sở dôi dư, ngày 16/12/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản điều chỉnh phương án xử lý. Thay vì chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các trụ sở dôi dư sẽ được giao trực tiếp cho UBND các xã, phường quản lý, khai thác để bám sát thực tiễn địa phương.

Theo thống kê, toàn tỉnh còn 66 trụ sở dôi dư, tập trung nhiều nhất tại phường Bình Phước (22 trụ sở). Hiện nay, Sở Tài chính đang đốc thúc các địa phương như Phước Long, Đồng Phú, Lộc Ninh... khẩn trương thành lập hoặc bổ sung chức năng quản lý tài sản công cho các Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã. UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành báo cáo phương án thực hiện trước ngày 30/4.

Ban Dân tộc UBND tỉnh Bình Phước cũ

Trước đó, VOV đã phản ánh về việc sau khi hoàn tất sáp nhập, nhiều trụ sở cơ quan hành chính cấp tỉnh của Bình Phước (cũ) đang trong tình trạng bỏ trống, gây lo ngại về lãng phí nguồn lực công.

Trước thực tế này, người dân địa phương bày tỏ mong muốn các cấp lãnh đạo sớm có kế hoạch sử dụng hiệu quả các trụ sở cũ.

Việc không bỏ hoang các trụ sở cũ sau sáp nhập không chỉ là trách nhiệm quản lý tài sản công mà còn là cơ hội để tạo ra những giá trị mới, phục vụ cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Đồng Nai nói chung và khu vực Bình Phước (cũ) nói riêng.