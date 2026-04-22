  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
22 trụ sở dôi dư ở Bình Phước (cũ) sẽ được sử dụng ra sao?

Thứ Tư, 06:29, 22/04/2026
VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng hàng loạt trụ sở cơ quan cũ tại khu vực phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (trước là tỉnh Bình Phước) bị bỏ trống gây lãng phí, UBND phường Bình Phước cho biết, đã xây dựng phương án đưa các tài sản này vào sử dụng.

Theo ghi nhận, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập với tỉnh Đồng Nai, nhiều trụ sở cũ của tỉnh Bình Phước như: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy... đã được chuyển đổi công năng, trở thành nơi làm việc của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, phòng ban chuyên môn trực thuộc phường Bình Phước.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước cũ hiện đang là trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND phường Bình Phước

Tuy nhiên, dọc các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 14 và đường Trần Hưng Đạo, nhiều "khu đất vàng" vẫn đang trong tình trạng cửa đóng then cài.

Có thể kể đến trụ sở cũ của các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp...

Trụ sở Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Phước 

Người dân địa phương không khỏi xót xa khi những công trình kiên cố, nằm tại vị trí đắc địa này lại chưa được khai thác, đối mặt với nguy cơ hư hỏng theo thời gian.

Trước thực tế này, lãnh đạo UBND phường Bình Phước cho biết, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường được giao tiếp nhận và quản lý 22 trụ sở dôi dư. Trong đó, có 17 trụ sở thuộc nhóm quản lý, khai thác theo quy định về tài sản công.

Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Phước

Đối với các trụ sở chưa khai thác ngay, địa phương đã bố trí lực lượng bảo vệ, duy trì điện nước và công tác phòng cháy chữa cháy, kiểm tra định kỳ để đảm bảo an ninh.

Về lộ trình dài hạn, địa phương đang xây dựng phương án khai thác tối đa theo hai hướng chủ đạo là ưu tiên bố trí làm cơ sở giáo dục, y tế hoặc trụ sở cho các đơn vị sự nghiệp còn thiếu diện tích làm việc. Đối với các trụ sở đủ điều kiện sẽ giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường tổ chức cho thuê thông qua đấu giá, thẩm định giá công khai, minh bạch để tạo nguồn thu cho ngân sách.

Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Phước

Liên quan đến việc sử dụng, quản lý trụ sở dôi dư, ngày 16/12/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản điều chỉnh phương án xử lý. Thay vì chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các trụ sở dôi dư sẽ được giao trực tiếp cho UBND các xã, phường quản lý, khai thác để bám sát thực tiễn địa phương.

Theo thống kê, toàn tỉnh còn 66 trụ sở dôi dư, tập trung nhiều nhất tại phường Bình Phước (22 trụ sở). Hiện nay, Sở Tài chính đang đốc thúc các địa phương như Phước Long, Đồng Phú, Lộc Ninh... khẩn trương thành lập hoặc bổ sung chức năng quản lý tài sản công cho các Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã. UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành báo cáo phương án thực hiện trước ngày 30/4.

Ban Dân tộc UBND tỉnh Bình Phước cũ 

Trước đó, VOV đã phản ánh về việc sau khi hoàn tất sáp nhập, nhiều trụ sở cơ quan hành chính cấp tỉnh của Bình Phước (cũ) đang trong tình trạng bỏ trống, gây lo ngại về lãng phí nguồn lực công.

Trước thực tế này, người dân địa phương bày tỏ mong muốn các cấp lãnh đạo sớm có kế hoạch sử dụng hiệu quả các trụ sở cũ.

Việc không bỏ hoang các trụ sở cũ sau sáp nhập không chỉ là trách nhiệm quản lý tài sản công mà còn là cơ hội để tạo ra những giá trị mới, phục vụ cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Đồng Nai nói chung và khu vực Bình Phước (cũ) nói riêng.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Huế giải quyết bài toán trụ sở dôi dư

VOV.VN - Sau khi thành phố Huế di dời cơ quan Nhà nước về khu hành chính tập trung và sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, hàng loạt trụ sở bỏ hoang. Toàn thành phố hiện còn 285 cơ sở nhà, đất dôi dư, không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Hàng trăm trụ sở công dôi dư ở Đà Nẵng được đưa ra cho thuê

VOV.VN - Hàng trăm cơ sở nhà, đất công không còn sử dụng tại thành phố Đà Nẵng sẽ được đưa ra cho thuê, đấu giá khai thác nhằm tránh lãng phí tài sản công.

Sử dụng trụ sở dôi dư, Đại học Đồng Nai sẽ có cơ sở 2 tại khu vực Bình Phước cũ

VOV.VN - Quy mô đào tạo của trường Đại học Đồng Nai khoảng 5.000 sinh viên, nhưng nhà trường đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô đào tạo có thể lên đến 20.000 sinh viên. Để mở rộng quy mô, trường sẽ có cơ sở 2 tại khu vực Bình Phước cũ.

