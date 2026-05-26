English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Tháp khẩn trương sắp xếp cán bộ không chuyên trách

Thứ Ba, 06:00, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu khẩn trương rà soát, sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 30/6/2026.

Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa ban hành văn bản yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn; xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Trong đó, bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và chính sách hỗ trợ theo quy định; đồng thời, giải quyết chế độ, chính sách cho người không tiếp tục tham gia hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố), báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi ban hành; hoàn thành trước ngày 5/6/2026.

Dong thap khan truong sap xep can bo khong chuyen trach hinh anh 1
Cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ được rà soát, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức theo từng vị trí việc làm

Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua Đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 20/6/2026.

Theo chỉ đạo kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31/5. Khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố, trước ngày 30/6/2026.

Đồng thời có phương án bố trí, sử dụng phải gắn với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo tinh thần Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, theo hướng trên cơ sở biên chế được giao năm 2026, lựa chọn, tuyển dụng vào làm công chức, viên chức cấp xã đối với các trường hợp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, còn trẻ, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm đang cần (chỉ hợp đồng cho các vị trí còn thiếu cần có trình độ chuyên môn, chuyên ngành như: xây dựng, khoa học công nghệ, kế toán…).

Thực hiện chế độ hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức đối với các vị trí cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự bố trí theo quy định. Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tiếp tục bố trí, sử dụng…

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã sắp xếp, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đồng bộ với việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; hướng dẫn việc bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách của Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố.

Dong thap khan truong sap xep can bo khong chuyen trach hinh anh 2
Đồng Tháp khẩn trương sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường

Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Toàn tỉnh có 141 thí sinh, thuộc 62 xã, phường đủ tiêu chuẩn, điều kiện để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức theo từng vị trí việc làm.

Đối tượng tham gia sát hạch là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ trước ngày 01/7/2025 và tiếp tục làm việc tại các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp xã sau ngày 01/7/2025; có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và trình độ chuyên môn từ đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: Đồng Tháp người hoạt động không chuyên trách sắp xếp thôn tổ dân phố
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: "Khó vạn lần dân liệu cũng xong"
Sắp xếp thôn, tổ dân phố: "Khó vạn lần dân liệu cũng xong"

VOV.VN - “Muốn sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản thành công phải dựa vào dân, lắng nghe dân, giải thích để dân hiểu và dân đồng thuận".

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: "Khó vạn lần dân liệu cũng xong"

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: "Khó vạn lần dân liệu cũng xong"

VOV.VN - “Muốn sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản thành công phải dựa vào dân, lắng nghe dân, giải thích để dân hiểu và dân đồng thuận".

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố cần hết sức thận trọng khi đặt tên mới
Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố cần hết sức thận trọng khi đặt tên mới

VOV.VN - Một vấn đề đáng chú ý là việc đặt tên cho thôn, tổ dân phố mới, TS Nguyễn Hữu Luận cho rằng cần hết sức thận trọng, tránh cách đặt tên cơ học hoặc đánh số đơn thuần mà phải dựa trên yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống và sự đồng thuận của người dân.

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố cần hết sức thận trọng khi đặt tên mới

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố cần hết sức thận trọng khi đặt tên mới

VOV.VN - Một vấn đề đáng chú ý là việc đặt tên cho thôn, tổ dân phố mới, TS Nguyễn Hữu Luận cho rằng cần hết sức thận trọng, tránh cách đặt tên cơ học hoặc đánh số đơn thuần mà phải dựa trên yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống và sự đồng thuận của người dân.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội