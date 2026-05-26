Đồng Tháp khẩn trương sắp xếp cán bộ không chuyên trách

Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa ban hành văn bản yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn; xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Trong đó, bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và chính sách hỗ trợ theo quy định; đồng thời, giải quyết chế độ, chính sách cho người không tiếp tục tham gia hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố), báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi ban hành; hoàn thành trước ngày 5/6/2026.

Cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ được rà soát, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức theo từng vị trí việc làm

Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua Đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 20/6/2026.

Theo chỉ đạo kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31/5. Khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố, trước ngày 30/6/2026.

Đồng thời có phương án bố trí, sử dụng phải gắn với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo tinh thần Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, theo hướng trên cơ sở biên chế được giao năm 2026, lựa chọn, tuyển dụng vào làm công chức, viên chức cấp xã đối với các trường hợp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, còn trẻ, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm đang cần (chỉ hợp đồng cho các vị trí còn thiếu cần có trình độ chuyên môn, chuyên ngành như: xây dựng, khoa học công nghệ, kế toán…).

Thực hiện chế độ hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức đối với các vị trí cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự bố trí theo quy định. Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tiếp tục bố trí, sử dụng…

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã sắp xếp, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đồng bộ với việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; hướng dẫn việc bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách của Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố.

Đồng Tháp khẩn trương sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường

Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Toàn tỉnh có 141 thí sinh, thuộc 62 xã, phường đủ tiêu chuẩn, điều kiện để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức theo từng vị trí việc làm.

Đối tượng tham gia sát hạch là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ trước ngày 01/7/2025 và tiếp tục làm việc tại các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp xã sau ngày 01/7/2025; có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và trình độ chuyên môn từ đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận.