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Đồng Tháp: Nhiều xã, phường đón nhận danh hiệu “An toàn khu” dịp Quốc khánh 2/9

Thứ Sáu, 10:09, 28/08/2026
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VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã và đang tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “An toàn khu” trong kháng chiến.

Sáng 28/8, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp hân hoan đón nhận danh hiệu phường “An toàn khu” trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Phường Trung An nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Đồng Tháp, được sáp nhập từ phường 10, xã Trung An và xã Phước Thạnh. Trong hai cuộc kháng chiến, nơi đây là vùng đệm chiến lược, diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt, đồng thời là nơi đóng quân, gặp gỡ của nhiều cán bộ cách mạng cấp cao và ghi dấu nhiều chiến công của quân, dân địa phương.

Trong kháng chiến chống Mỹ, địa bàn Trung An thường xuyên có các đơn vị cấp tỉnh, quân khu đứng chân hoạt động. Quân và dân địa phương đã tiêu diệt 869 tên địch, làm bị thương 246 tên; phối hợp với các đơn vị chủ lực tiêu diệt hơn 2.500 tên địch, bắn rơi 1 máy bay, gây cháy 35 xe quân sự.

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Đảng ủy- UBND phường Trung An nhận quyết định công nhận “An toàn khu”

Sau chiến tranh, phường Trung An có 144 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 687 liệt sĩ, 127 thương binh và 872 gia đình có công với cách mạng.

Theo bà Nguyễn Thị Vinh Quang, Chủ tịch UBND phường Trung An, việc được công nhận là “An toàn khu” có giá trị tinh thần vô giá, trở thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trung An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong giai đoạn mới.

Trước đó, xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp cũng tổ chức lễ ra mắt xã “An toàn khu”. Đây là vùng đất mang sứ mệnh đặc biệt trong phong trào cách mạng của địa phương, gắn với hoạt động của nhiều nhà yêu nước, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu như Nguyễn Văn Thìn, Nguyễn Văn Côn...

Vĩnh Hựu là nơi thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của tỉnh Gò Công; đồng thời là địa bàn quan trọng được Xứ ủy Nam Kỳ và Tỉnh ủy Gò Công lựa chọn làm căn cứ chỉ đạo phong trào cách mạng. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nơi đây còn là địa bàn che chở, bảo vệ cán bộ, cơ quan cách mạng hoạt động.

Toàn xã có 85 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 427 người con ưu tú đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thể hiện tinh thần son sắt của nhân dân đối với cách mạng.

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Xã Vĩnh Hựu đón nhận danh hiệu xã "An toàn khu"

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp cũng vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã “An toàn khu” trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, địa bàn xã Long Bình, Bình Tân (nay là xã Long Bình) từng là căn cứ địa cách mạng quan trọng, vùng xanh cho các cơ quan đầu não của Quân khu, Tỉnh ủy và các đơn vị vũ trang.

Tại đây, nhiều cán bộ Quân khu, Tỉnh ủy và các đơn vị vũ trang từng sinh sống, làm việc và chỉ đạo phong trào cách mạng. Các cơ quan báo chí, y tế, giáo dục cách mạng được thành lập và hoạt động. Đây cũng là nơi trung chuyển vũ khí, đóng quân, đào tạo, huấn luyện, tập kết và trung chuyển lực lượng của Tiểu đoàn 514B, Đại đội 206, Tiểu đoàn 261, Đại đội 305...

Nhân dân địa phương đã cưu mang, nuôi giấu cán bộ, bộ đội, cung cấp lương thực, thực phẩm và trực tiếp tham gia các trận đánh bảo vệ căn cứ. Những chứng tích lịch sử còn lại đến ngày nay như Bia Chiến thắng Long Thạnh, trận đánh cống Ông Điếu... là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất, kiên cường của quân và dân địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

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Công ty cổ phần đầu tư xây dựng TICCO tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Lễ công bố phường "An toàn khu"

Tại các lễ công bố quyết định công nhận “An toàn khu”, chính quyền các địa phương đã biểu dương, tặng giấy khen cho các cá nhân là thương binh có thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trước năm 1975; khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị công nhận “An toàn khu”.

Dịp này, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng trao tặng quà, học bổng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng thẻ bảo hiểm y tế.

Trong đợt này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký ban hành Quyết định công nhận 14 xã và 2 phường thuộc tỉnh Đồng Tháp là “An toàn khu” trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 102 đơn vị xã, phường, trong đó 44 xã, phường được công nhận là “An toàn khu” trong thời kỳ kháng chiến. Đây là những địa phương có vị trí, vai trò và đóng góp quan trọng đối với cách mạng; từng là nơi xây dựng căn cứ, nuôi dưỡng, che chở, bảo vệ cán bộ, lực lượng cách mạng hoặc phục vụ hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

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Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức khảo sát, làm việc tại các địa bàn biên giới

VOV.VN - Từ ngày 19 đến 20/8, Tỉnh ủy Đồng Tháp do ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn vừa có chuyến khảo sát, làm việc tại các xã, phường biên giới nhằm nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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