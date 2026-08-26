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Đồng Tháp chi gần 116 tỷ đồng chuẩn bị trường lớp năm học mới

Thứ Tư, 18:13, 26/08/2026
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VOV.VN - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, công tác cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp đang được các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai, nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ năm học mới 2026-2027. Ngày khai giảng năm học mới này có nhiều điểm trường mới vừa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt tổng kinh phí 116 tỷ đồng sửa chữa cơ sở vật chất, trường lớp. Trong đó, đợt 1 bố trí gần 84 tỷ đồng cho 32 cơ sở giáo dục; đợt 2 bố trí 32,6 tỷ đồng cho 8 cơ sở giáo dục.

Đến nay, một số trường THPT đang triển khai thi công. Trường THPT Thủ Khoa Huân đạt khoảng 80% khối lượng; các trường THCS và THPT Phú Thạnh, THPT Chợ Gạo và THPT Gò Công đạt khoảng 75%; Trường THPT Bình Đông và THPT Trương Định đạt khoảng 65%. Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục đúng thời gian, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

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Dự án trường Tiểu học Long Định được đầu tư 65 tỷ đồng vừa xây dựng hoàn thành rất khang trang phục vụ dạy và học năm học mới

Tại các địa bàn biên giới, việc sửa chữa, cải tạo trường lớp cũng được triển khai đồng bộ. Xã Thường Phước đã hoàn thành, nghiệm thu 11 điểm trường với tổng kinh phí khoảng 6,2 tỷ đồng. Phường Thường Lạc hoàn thành sửa chữa 11 điểm trường, kinh phí khoảng 4 tỷ đồng và đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Tại phường Hồng Ngự, 13 trường mầm non, tiểu học và THCS được sửa chữa với tổng kinh phí khoảng 1,6 tỷ đồng. Xã Tân Hồng bố trí khoảng 10 tỷ đồng cải tạo 11 điểm trường, hiện đạt hơn 90% khối lượng hợp đồng và phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 8. Tại xã Tân Hộ Cơ, các công trình đạt từ 65% đến 95% tiến độ, với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhiều công trình tại xã Tân Thành đã hoàn thành 100%, tập trung sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh, sân trường, cổng, hàng rào, mái che và các hạng mục xuống cấp.

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Ngày khai giảng năm học mới có nhiều trường học mới đưa vào sử dụng

Riêng 6 trường phổ thông nội trú vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp đang được khẩn trương thi công, nhằm bảo đảm tiến độ đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Với việc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện tốt nhất để bước vào năm học 2026-2027

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Đồng Tháp chủ động chuẩn bị năm học mới sau sáp nhập

VOV.VN - Sau khi hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, hiện tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về trường lớp, đội ngũ, sách giáo khoa và tổ chức dạy học, sẵn sàng bước vào năm học 2026 - 2027. Nhiều cấp học được tựu trường trước ngày khai giảng 5/9.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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