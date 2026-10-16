Dự kiến chọn 2 bộ trưởng trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thông tin tại họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra chiều nay (16/10), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng ngày 17/10/2026, dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2026.

Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Nguyễn Ngân)

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11/2026, đợt 2, từ ngày 20/11-21/11/2026 (dự phòng bế mạc ngày 23/11). Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật; từ ngày 15/11-19/11, Quốc hội nghỉ để các các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến, thông qua 47 dự án luật, nghị quyết (xem xét, thông qua 43 dự án; cho ý kiến 4 dự án), trong đó, 42 dự án luật và 1 dự án nghị quyết do Chính phủ trình; 1 dự án luật và 1 dự án nghị quyết do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển thông tin tại họp báo. (Ảnh: Nguyễn Ngân)

Trong 43 dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua có: Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử...

Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; giám sát.

Dự kiến dành 1 ngày cho hoạt động chất vấn

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc lựa chọn nhóm vấn đề và lĩnh vực để tiến hành chất vấn tại kỳ họp này, ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, từ tháng 9/2026, Thường trực Ủy ban đã giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản gửi các đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố. Đồng thời đánh giá các vấn đề được nêu bật từ các cơ quan báo chí, dư luận quan tâm và ý kiến cử tri.

Ông Hoàng Nam Hải thông tin tới cơ quan báo chí. (Ảnh: Nguyễn Ngân)

Cho đến nay, trên cơ sở tổng hợp từ các Đoàn đại biểu Quốc hội, thông qua các kênh thông tin, thu thập khác, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã dự kiến 6 lĩnh vực gồm y tế, nông nghiệp - môi trường, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, tài chính, nội vụ.

Ủy ban phối hợp cùng các ủy ban, Hội đồng dân tộc để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến đại biểu Quốc hội lựa chọn 2 lĩnh vực chất vấn.

Ông Hoàng Nam Hải cho biết, kỳ họp này có khối lượng công tác xây dựng pháp luật rất lớn nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn trong vòng 1 ngày (12/11). Do đó, sẽ đề xuất để lựa chọn 2 bộ trưởng trả lời chính và các bộ trưởng, trưởng ngành khác có liên quan sẽ cùng tham gia trả lời.