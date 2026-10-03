Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai

Tại hội nghị, ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, thay mặt Đoàn báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai; thông tin về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ từ sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đến nay; đồng thời thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ

Theo đó, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc vào sáng 20/11. Quốc hội dự kiến họp tập trung tại Nhà Quốc hội theo hai đợt. Tại Kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 45 dự án luật, nghị quyết, trong đó có 41 dự án luật và 4 nghị quyết, dự án luật theo chương trình kỳ họp.

Tại hội nghị, cử tri các phường Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông quan tâm, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phát triển nông nghiệp; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cử tri đặt câu hỏi tại buổi tiếp xúc.

Trả lời ý kiến cử tri về bảo đảm an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, các quy định về an ninh mạng đã có những nội dung liên quan. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của môi trường số, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định phù hợp.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng không chỉ dừng ở kiểm soát nội dung mà cần hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận, sử dụng công nghệ phục vụ học tập và phát triển.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trả lời ý kiến cử tri.

Về phát triển dữ liệu, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, dữ liệu ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này, cần xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; phát triển hạ tầng dữ liệu; xây dựng các cơ sở dữ liệu, trong đó có cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của các địa phương; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nguồn lực tài chính và nhân lực để xây dựng, vận hành hệ thống dữ liệu. Việc thu thập, tổng hợp, phân tích và xử lý dữ liệu phải được thực hiện theo quy định, bảo đảm an toàn, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu, thúc đẩy phát triển kinh tế số và kinh tế dữ liệu.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Liên quan đến tổ chức bộ máy, ông Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, trong quá trình triển khai có thể phát sinh những vấn đề cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh. Các cơ quan chức năng sẽ tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy; bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu, vị trí việc làm và năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đối với vấn đề phát triển nông nghiệp, ông Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Cùng với phát triển sản xuất, cần chú trọng khâu chế biến, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp; phát triển các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và mô hình sản xuất gắn với khoa học - công nghệ. Qua đó, từng bước chuyển từ sản xuất nguyên liệu thô sang chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường.