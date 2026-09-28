Dự thảo Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ người dân trước sự cố

Rà soát dứt điểm nguy cơ chồng chéo thủ tục hành chính

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định thủ tục thực sự cần thiết, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) đề nghị xử lý dứt điểm nguy cơ chồng chéo với pháp luật hiện hành. Dù khoản 7 Điều 23 đã giao Bộ Công an làm đầu mối tiếp nhận và yêu cầu sử dụng lại thông tin, hồ sơ, kết quả đã có, đại biểu Nga cho rằng, việc chia thành hai nhóm thủ tục vẫn phát sinh các đối tượng, hồ sơ và thời hạn riêng.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) góp ý vào Dự thảo Luật An ninh dữ liệu. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị Chính phủ và cơ quan soạn thảo làm rõ 3 nội dung trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp sắp tới.

Thứ nhất, lập danh mục đầy đủ từng thủ tục cụ thể dự kiến phát sinh từ dự thảo luật và nghị định; nêu rõ căn cứ, đối tượng, thành phần hồ sơ, thời hạn, số lần thực hiện và chi phí tuân thủ.

Thứ hai, đối chiếu từng thủ tục với Luật Dữ liệu, Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nội dung trùng thì dùng chung một lần đánh giá, một bộ hồ sơ và một kết quả. Những nội dung đặc thù về an ninh dữ liệu mới đặt ra yêu cầu bổ sung và phải chỉ rõ đặc thù đó.

Thứ ba, thể hiện nguyên tắc ràng buộc trong luật: Không yêu cầu tổ chức, cá nhân lặp lại việc thẩm định, chứng nhận hoặc cung cấp thông tin đối với cùng một đối tượng, cùng nội dung đã được xác nhận. Quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tránh để người thực hiện tự đi chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ.

Nữ đại biểu cũng đề nghị tiếp thu sâu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, lượng hóa đầy đủ các thủ tục thực tế và chỉnh lý khoản 7 Điều 23 cùng các điều khoản liên quan.

Bổ sung cơ chế thông tin sự cố và quản lý theo mức độ rủi ro

Góp ý về quyền và lợi ích của người bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố an ninh dữ liệu quy định tại Điều 20, đại biểu Nguyễn Đăng Ân (đoàn Lạng Sơn) đề nghị rà soát cơ chế thông tin cho cá nhân bị ảnh hưởng để họ chủ động bảo vệ quyền lợi.

Đại biểu Nguyễn Đăng Ân (đoàn Lạng Sơn) góp ý Dự thảo Luật An ninh dữ liệu. Ảnh: Quốc hội

Dựa trên đánh giá thực trạng các vụ lộ lọt dữ liệu, tấn công mã hóa, chiếm đoạt tài khoản gây thiệt hại trực tiếp cho cá nhân, tổ chức và kinh tế - xã hội, đại biểu Ân đề xuất nghiên cứu quy định (hoặc giao Chính phủ quy định) về nội dung, hình thức thông tin đến người bị ảnh hưởng. Qua đó giúp họ biết được nguy cơ liên quan trực tiếp đến dữ liệu của mình, biện pháp tự bảo vệ và nhận sự hỗ trợ khi cần thiết.

Đồng thời, đại biểu Ân lưu ý phương thức thông tin cần linh hoạt đối với địa bàn miền núi, biên giới - nơi người dân còn khó khăn trong tiếp cận thông tin điện tử, bảo đảm không làm lộ thêm dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước hay thông tin điều tra sự cố.

Đồng tình với quan điểm quản lý theo mức độ rủi ro của dự thảo, đại biểu Nguyễn Đăng Ân đề nghị tiếp tục cụ thể hóa tiêu chí phân cấp rủi ro, làm rõ trách nhiệm, quy trình xác định và xác nhận cấp độ. Nghĩa vụ tuân thủ cần tương xứng với mức độ rủi ro nhằm tránh tạo chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm an ninh dữ liệu.