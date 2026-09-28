Chủ tịch Quốc hội: Luật ngắn hơn nhưng không mỏng về chính sách

Sáng nay, 28/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, khóa XVI thảo luận, cho ý kiến đối với 17 dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Thị Hồng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng.

Không chuyển phần khó xuống nghị định, thông tư

Với mong muốn, hội nghị lần này là một "bộ lọc" chất lượng trước khi các dự án được trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gợi mở 5 vấn đề quan trọng, mang tính định hướng để các đại biểu thảo luận, đó là phải bắt đầu từ chất lượng chính sách, không bắt đầu từ số lượng điều khoản. Mỗi dự án luật phải trả lời được những câu hỏi căn bản: Đang giải quyết vấn đề gì của thực tiễn? Vì sao phải sửa luật? Chính sách mới tạo ra giá trị gì, tác động đến ai, chi phí tuân thủ ra sao, nguồn lực thực hiện ở đâu và ai chịu trách nhiệm đến cùng?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung vào những chính sách còn ý kiến khác nhau, những vấn đề tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, các cơ chế mới chưa có tiền lệ hoặc chưa được kiểm nghiệm đầy đủ. Theo đó, phải thể hiện chất lượng tư duy lập pháp mới. Luật cần tập trung vào những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, có tính nguyên tắc, ổn định; những vấn đề thường xuyên biến động thì giao đúng thẩm quyền để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành.

Tuy nhiên, cần làm rõ phân định giữa lập pháp và lập quy, không có nghĩa là chuyển phần khó xuống nghị định, thông tư. Những vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân, điều kiện kinh doanh, phân bổ nguồn lực, tổ chức quyền lực và trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải được quy định cụ thể ngay trong luật. Ngược lại, không nên đưa vào luật quá nhiều quy trình kỹ thuật nghiệp vụ hay những nội dung thường xuyên thay đổi.

"Tinh thần luật ngắn hơn nhưng không mỏng về chính sách; quy định ít hơn nhưng trách nhiệm phải rõ; ổn định hơn nhưng vẫn phải đủ khả năng thích ứng với điều kiện thực tiễn. Pháp luật phải theo kịp cuộc sống, nhưng theo kịp không đồng nghĩa với việc chạy theo cuộc sống bằng cách sửa luật liên tục", theo Chủ tịch Quốc hội.

Trên tinh thần cần phải làm luật trong tư duy hệ thống, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong một kỳ họp xem xét nhiều dự án có quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu chỉ hoàn thiện từng dự án luật riêng lẻ thì chưa đủ. Vì thế, không để gỡ điểm nghẽn ở luật này lại tạo thêm điểm nghẽn ở luật khác; không để cùng một vấn đề nhưng mỗi luật quy định một cách, càng không để người dân, doanh nghiệp phải tự đi tìm xem quy định nào được ưu tiên áp dụng. Một hệ thống pháp luật tốt không chỉ cần từng đạo luật tốt, mà các đạo luật phải vận hành đồng bộ với nhau trong một logic thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, luật không kết thúc ở thời điểm Quốc hội biểu quyết thông qua mà giá trị của luật chỉ được khẳng định khi đi vào cuộc sống. Do đó, cần kiểm tra từng khâu thực hiện. Đặc biệt, phải đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Phân cấp không chỉ là chuyển giao xuống, mà phải chuyển giao đồng bộ cả thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm. Chuyển đổi số cũng phải thực chất, không thể số hóa một quy trình bất hợp lý rồi coi đó là cải cách; không thể bỏ một hồ sơ giấy nhưng lại tạo thêm một hồ sơ điện tử tương tự. Văn bản quy định chi tiết phải chuẩn bị đồng thời, không để luật có hiệu lực nhưng phải chờ nghị định, thông tư.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, luật không kết thúc ở thời điểm Quốc hội biểu quyết thông qua mà giá trị của luật chỉ được khẳng định khi đi vào cuộc sống.

Một đạo luật tốt phải "chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt thực thi"

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong mỗi ý kiến tại hội nghị không chỉ dừng ở câu chữ, mà phải là kết quả của nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu thực tiễn, đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật, đi sâu thảo luận về mặt chính sách: góp chính sách gì, góp như thế nào để luật sửa đổi thực sự mang lại điểm mới khả thi, áp dụng được ngay mà không bị ách tắc.

Các đại biểu thẳng thắn đi đúng vào những vấn đề còn khác nhau; nêu rõ chính kiến, lập luận và phương án xử lý. Đồng thời, cần có ý kiến rõ ràng về việc dự án nào đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua; dự án nào còn phải tiếp tục hoàn thiện.

Đối với các dự án mà chính sách lớn còn nhiều ý kiến khác nhau, đánh giá tác động chưa đầy đủ, mối liên hệ với các luật khác chưa được xử lý thấu đáo hoặc điều kiện thực hiện chưa bảo đảm thì cần mạnh dạn đề nghị tiếp tục hoàn thiện. Không lấy tiến độ thay cho chất lượng, không lấy số lượng luật được thông qua làm thước đo thành công của công tác lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội nghị thống nhất một quan điểm xuyên suốt cho công tác lập pháp của nhiệm kỳ này: "Quốc hội không làm luật để hoàn thành chương trình lập pháp; Quốc hội làm luật để giải quyết vấn đề của thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, mở đường cho phát triển. Thước đo cuối cùng không phải là thông qua được bao nhiêu luật, mà là sau khi luật ban hành, bộ máy có vận hành tốt hay không, người dân và doanh nghiệp có thuận lợi hơn không, nguồn lực xã hội có được giải phóng không, năng lực quản trị quốc gia có được nâng lên hay không. Một đạo luật tốt phải "chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt thực thi".

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng với trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh và trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách, hội nghị sẽ góp phần chuẩn bị tốt nhất chất lượng cho Kỳ họp thứ hai; đồng thời tạo nền nếp cho một kỳ lập pháp chủ động, chuyên nghiệp, kỷ luật và thực chất.