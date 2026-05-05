Đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bước sang một giai đoạn phát triển mới

Trên cơ sở quan hệ truyền thống, có lịch sử gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát huy; chuyến công tác lần này của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta được kỳ vọng đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ lên một tầm cao mới, xứng đáng là một mối quan hệ mẫu mực về hữu nghị, có bề dày lịch sử và có chiều sâu về chiến lược; khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Ấn Độ.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm tới Ấn Độ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, diễn ra đúng vào dịp 2 nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Ấn Độ là một trong những Đối tác chiến lược toàn diện hàng đầu của Việt Nam ở khu vực, hai bên có tin cậy chính trị cao, tương đồng nhiều lợi ích chiến lược và có nền tảng giao lưu, gắn kết văn hóa, dân tộc lâu đời. Trong khi đó, Việt Nam là một đối tác quan trọng trong “Chính sách hướng Đông” của Ấn Độ và tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, dựa trên nền tảng vì lợi ích chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước lần này tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một dịp rất tốt để lãnh đạo hai nước thảo luận, thống nhất, nhận thức, bàn bạc, đề ra những phương hướng, những định hướng lớn, những giải pháp đột phá để đưa quan hệ của hai nước lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

Đặc biệt là tăng cường thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác thiết thực như về thương mại, đầu tư, tiếp tục thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, cũng như đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực rất quan trọng hiện nay là khoa học công nghệ.

Thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ đã đạt những bước tiến mạnh mẽ trên các lĩnh vực, năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa 2 nước đạt 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2024. 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại đạt 4,8 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 2,9 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ đạt 1,8 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính tháng 3/2026, các nhà đầu tư Ấn Độ có 503 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 1,1 tỷ USD, đứng thứ 26/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam; các nhà đầu tư Ấn Độ đã đầu tư vào 15/21 ngành kinh tế của Việt Nam.

Vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 62 dự án và 643,3 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 54,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Cùng với nhiều kết quả tích cực trong hợp tác giáo dục - đào tạo, thì hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng và chiến lược giữa 2 nước và hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân được tăng cường và mở rộng.

Với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, cùng tầm nhìn chiến lược chung, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Ấn Độ bước sang một giai đoạn phát triển mới.