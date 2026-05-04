中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truyền thông Ấn Độ: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang “sức nặng chiến lược”

Thứ Hai, 18:16, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 5-7/5, truyền thông Ấn Độ đồng loạt đăng tải các bài viết, bình luận và phân tích chuyên sâu, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với quan hệ Việt Nam – Ấn Độ.

Nhiều tờ báo lớn của Ấn Độ nhấn mạnh bối cảnh của chuyến thăm khi Việt Nam vừa kiện toàn bộ máy mới, hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong khi khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang chứng kiến những chuyển động địa chính trị và kinh tế sâu sắc.

Theo đánh giá của truyền thông Ấn Độ, chuyến thăm không chỉ củng cố nền tảng chính trị – ngoại giao vốn rất bền chặt giữa hai nước mà còn mở ra những không gian hợp tác mới trên mọi lĩnh vực.

truyen thong An Do chuyen tham cua tong bi thu, chu tich nuoc to lam mang suc nang chien luoc hinh anh 1
Trang tin Sarkaritel về đối ngoại của Ấn Độ. (Ảnh chụp màn hình)

Cổng thông tin đối ngoại và chính sách SarkariTel của Ấn Độ nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là “một cột mốc ngoại giao quan trọng”, có thể mở ra “một chương hợp tác dài hạn và hướng tới tương lai” giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Bài viết nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo. Theo SarkariTel, thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 16,5 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay.

Các bài viết trên The New Indian Express và The Hindu cho rằng chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt khi Ấn Độ đang thúc đẩy mạnh Chính sách “Hành động hướng Đông”, trong đó Việt Nam được xem là một trong những đối tác quan trọng và đáng tin cậy nhất của New Delhi tại Đông Nam Á.

Hai tờ báo này đánh giá sự tương đồng về lợi ích chiến lược và cách tiếp cận đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang tạo nền tảng vững chắc để quan hệ Việt Nam – Ấn Độ tiếp tục phát triển sâu rộng.

Trang India Narrative tập trung phân tích khía cạnh địa kinh tế, cho rằng Việt Nam và Ấn Độ có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, dược phẩm và kinh tế số khi thế giới đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Theo bài viết, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

truyen thong An Do chuyen tham cua tong bi thu, chu tich nuoc to lam mang suc nang chien luoc hinh anh 2
Tờ Times of India có bài phỏng vấn chuyên gia sâu về chuyến thăm. (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, Times of India dành sự quan tâm tới giao lưu văn hóa và nhân dân, kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy kết nối về du lịch, giáo dục và giao lưu Phật giáo giữa hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn minh. 

Tờ Hindustan Times nhận định, hợp tác quốc phòng và an ninh biển tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam – Ấn Độ, đồng thời cho rằng Việt Nam giữ vai trò then chốt trong chính sách an ninh hàng hải của Ấn Độ tại khu vực.

Kênh truyền hình ETV Bharat đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang “sức nặng chiến lược”, với các nội dung về an ninh hàng hải, hợp tác quốc phòng, thương mại và xây dựng lòng tin chiến lược được dự báo sẽ là trọng tâm trong các cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nước.

Có thể thấy, truyền thông Ấn Độ rất quan tâm về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, coi đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước mà còn là cơ hội tạo thêm xung lực mới cho hợp tác chiến lược Việt Nam – Ấn Độ trong giai đoạn phát triển mới.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Ấn Độ hợp tác quốc phòng chuyển đổi số
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ: Mở ra các cơ hội hợp tác mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ: Mở ra các cơ hội hợp tác mới

VOV.VN - Chuyên gia Ấn Độ bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ song phương vững mạnh và mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ: Mở ra các cơ hội hợp tác mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ: Mở ra các cơ hội hợp tác mới

VOV.VN - Chuyên gia Ấn Độ bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ song phương vững mạnh và mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ 7-8/5/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ 7-8/5/2026

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7-8/5/2026, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ 7-8/5/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ 7-8/5/2026

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7-8/5/2026, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm hợp tác bền chặt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026 không chỉ củng cố tin cậy chính trị sâu sắc mà còn định hình tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ cùng vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm hợp tác bền chặt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026 không chỉ củng cố tin cậy chính trị sâu sắc mà còn định hình tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ cùng vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội