Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến tăng vốn gần 86.800 tỷ đồng

Đề xuất tăng vốn gần 86.800 tỷ đồng và chuyển đoạn Hải Phòng thành tuyến nhánh

Trình bày tờ trình tóm tắt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, về phạm vi đầu tư, Dự án điều chỉnh đoạn tuyến chính từ ga Nam Hải Phòng đến ga Lạch Huyện thành tuyến nhánh. Đồng thời bổ sung đoạn tuyến đường sắt từ Yên Viên đến Gia Lâm, dài khoảng 8,4km. Ngoài ra, bổ sung 2 nhánh kết nối 2 tuyến đường sắt hiện hữu vào các ga của tuyến đường.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn trình bày tờ trình tóm tắt.

Theo tờ trình, Dự án cũng điều chỉnh quy mô đoạn ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng từ phân kỳ đầu tư đường đơn thành đầu tư đường đôi.

Về điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho hay, trên cơ sở cập nhật nhạm vi, quy mô, khối lượng, đơn giá, tỷ giá và chính sách, sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án là 289.975 tỷ đồng, tăng 86.744 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư được Quốc hội phê duyệt.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn kiến nghị, để sớm hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phù hợp với chủ trương mới của Đảng, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Lưu ý việc áp giá đền bù và kiểm soát tổng mức đầu tư

Báo cáo tóm tắt thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu một số nội dung cơ bản. Về sự phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, môi trường và quốc phòng, an ninh, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát về hướng tuyến, vị trí ga và các tuyến nhánh kết nối liên quan trực tiếp đến quy hoạch địa phương, quy hoạch sử dụng đất để bảo đảm tính đồng bộ, tránh phát sinh điều chỉnh trong quá trình triển khai…

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo tóm tắt thẩm tra.

Về sơ bộ tổng mức đầu tư, Ủy ban đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ sở xác định tổng mức đầu tư; làm rõ nguyên nhân tăng, giảm của từng khoản mục chi phí; đồng thời bổ sung các giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình triển khai Dự án nhằm hạn chế tối đa việc tiếp tục điều chỉnh trong giai đoạn triển khai.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và nhu cầu sử dụng đất, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho hay, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai.

Rà soát hoàn thiện phương án sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị làm rõ hơn các nguyên nhân dẫn đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án. Chỉ rõ căn cứ chính trị pháp lý và thực tiễn để thấy sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Đánh giá đầy đủ tác động của việc thay đổi quy hoạch, điều chỉnh địa giới hành chính, định hướng phát triển hệ thống đường sắt quốc gia, yêu cầu liên kết vùng và dự báo tăng trưởng kinh tế.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện cơ sở dự báo nhu cầu vận tải trong từng giai đoạn nhằm khẳng định rõ ngoài 6 nội dung cần điều chỉnh chủ trương đầu tư, không còn nội dung nào cần điều chỉnh trong tương lai. Đồng thời đề nghị Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng các phương án để có thể trình Quốc hội hoặc là điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Nghị quyết 137 hoặc là trình thay đổi chủ trương đầu tư mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị làm rõ lộ trình chuyển sang năng lượng sạch, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 khi lựa chọn phương án sử dụng đầu máy diesel đối với các tuyến nhánh kết nối với cảng biển.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ sở xác định tổng mức đầu tư, làm rõ nguyên nhân tăng giảm của từng nhóm chi phí, các yếu tố tác động đến tổng mức đầu tư. Bổ sung các giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đồng thời, làm rõ hiệu quả tổng thể về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

“Tiếp tục rà soát hoàn thiện phương án sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đánh giá đầy đủ tác động xã hội, nhất là đối với khu vực phải di dời tập trung, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân, hài hòa lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp. Làm rõ trách nhiệm các địa phương trong việc giải quyết đất tái định cư, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, quy định rõ trách nhiệm của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương.

“Trên cơ sở kết quả phiên họp hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất Chính phủ hoàn thiện các ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết điều chỉnh hoặc là phê duyệt chủ trương mới đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho hay.