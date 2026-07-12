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Gala "Tổ quốc bình yên" - Bản trường ca nghệ thuật tri ân 80 năm lực lượng an ninh

Chủ Nhật, 23:08, 12/07/2026
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VOV.VN - Tối 12/7, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Gala nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc bình yên", nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Tham dự chương trình có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; cùng đại diện các bộ ngành, lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân. 

gala to quoc binh yen - ban truong ca nghe thuat tri an 80 nam luc luong an ninh hinh anh 1
Chương trình mang đến sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình nghệ thuật đặc sắc

Với chủ đề "Dòng chảy", Gala được dàn dựng công phu, kết hợp ca múa nhạc, kịch nói, hoạt cảnh, vũ kịch và tư liệu lịch sử. Hình tượng dòng nước xuyên suốt chương trình trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, mưu trí và những cống hiến thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

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gala to quoc binh yen - ban truong ca nghe thuat tri an 80 nam luc luong an ninh hinh anh 3
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi

Ba chương nghệ thuật "Khơi dòng", "Mạch ngầm" và "Dòng chảy lớn" đã tái hiện chặng đường vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Từ những ngày đầu thành lập với chiến công phá Chuyên án số 7 Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu chống phá chính quyền cách mạng; đến những năm tháng âm thầm bám dân, bám cơ sở, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi hoàn cảnh; và hôm nay là quyết tâm kế thừa truyền thống, đổi mới tư duy, chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Chương trình cũng dành những phút giây trang trọng để tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu của lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ. 

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Các đại biểu tham dự chương trình

Đêm Gala còn có cuộc giao lưu với Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà. Tốt nghiệp Học viện An ninh năm 1983, khi còn là một chàng trai Hà Nội, ông đã tình nguyện nhận nhiệm vụ tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai - địa bàn trọng điểm FULRO thời điểm bấy giờ. Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng những năm tháng cùng ăn, cùng ở, cùng bám dân, bám bản vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của người chiến sĩ an ninh.

gala to quoc binh yen - ban truong ca nghe thuat tri an 80 nam luc luong an ninh hinh anh 5
Chương trình giao lưu

"Đồng bào dân tộc Tây Nguyên còn nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng chia sẻ với đồng bào những bữa ăn, viên thuốc cũng như cuộc sống hằng ngày, làm cho quần chúng hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hiểu rõ âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, nhất là lực lượng FULRO để cùng đấu tranh, phát hiện, bóc gỡ các cơ sở ngầm cài cắm trong dân, từ đó xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số", Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà chia sẻ.

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Trước khi tham dự Đêm Gala, Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu tham quan Triển lãm "80 năm An ninh nhân dân" 
gala to quoc binh yen - ban truong ca nghe thuat tri an 80 nam luc luong an ninh hinh anh 7

Đêm Gala là điểm hội tụ của hành trình “Tổ quốc bình yên” sau các chặng dừng chân đầy ý nghĩa tại TP Đà Nẵng và TP.HCM, khép lại một hành trình nghệ thuật trải dài ba miền đất nước bằng lời tri ân trang trọng nhất gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ và máu xương vì sự bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống yên lành của nhân dân.

Đỗ Minh/VOV1
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