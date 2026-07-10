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Đại tướng Phan Văn Giang đón đoàn Bộ Quốc phòng Lào dự giao lưu biên giới

Thứ Sáu, 11:37, 10/07/2026
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VOV.VN - Tiếp nối các hoạt động của Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, sáng 10/7, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang Việt Nam tham dự chương trình.

Sáng 10/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang tỉnh sang tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Dai tuong phan van giang don doan bo quoc phong lao du giao luu bien gioi hinh anh 1
Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An

Lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quân đội, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, được lãnh đạo cấp cao, Chính phủ, nhân dân và Quân đội hai nước đánh giá cao, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước.

Dai tuong phan van giang don doan bo quoc phong lao du giao luu bien gioi hinh anh 2
Lễ đón diễn ra trọng thể trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân biên giới.

Tiếp nối thành công của hai chương trình lần trước, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba tiếp tục hướng tới thúc đẩy hợp tác thực chất, sâu rộng giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai bên, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

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Đoàn đại biểu tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Nghệ An

Sau lễ đón, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước chụp ảnh lưu niệm và trồng cây hữu nghị tại khu vực cột mốc 460, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, sự gắn bó bền chặt giữa Quân đội, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Dai tuong phan van giang don doan bo quoc phong lao du giao luu bien gioi hinh anh 4
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Trong ngày 10/7, chương trình giao lưu tại Việt Nam tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động quan trọng như thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng (Việt Nam) và bản Xốp Tờng, xã Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bolikhamxay (Lào); giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa nhân dân hai bên biên giới; trao bò giống tặng nhân dân khu vực biên giới; dự lễ khởi công Trường Mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng; thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và tiến hành hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào. 

Diệp Thảo-Đinh Trung/VOV.VN
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