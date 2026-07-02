"Gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân" là mục tiêu của mọi đổi mới

Chuyển đổi số hiệu quả để “gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân”

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển biến tích cực không chỉ thể hiện ở sự thay đổi trong tổ chức bộ máy mà còn được phản ánh qua những trải nghiệm chân thực của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đối với Đồng Thị Mai Anh - một sinh viên hiện đang sinh sống ở Hà Nội, điều dễ nhận thấy nhất chính là việc ứng dụng công nghệ đã giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

“Trước đây, nhiều thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan để thực hiện, nhưng giờ đây, chẳng hạn như làm hộ chiếu, em có thể nộp hồ sơ ngay trên ứng dụng Dịch vụ công hoặc VNeID. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn khiến quá trình giải quyết thủ tục trở nên nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn”, Mai Anh nói.

Chị Trần Minh Anh, hiện sinh sống tại phường Hồng Hà, cho biết mới đây khi làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ông bà, chị đã chủ động nộp hồ sơ trực tuyến từ trước và chỉ cần đến cơ quan chức năng để tìm hiểu thêm về việc cấp giấy. Việc ứng dụng công nghệ đã giúp người dân không còn phụ thuộc vào giờ hành chính hay mất nhiều thời gian đi lại như trước.

“Chỉ cần điền thông tin trên hệ thống, nộp hồ sơ trực tuyến và chờ kết quả, mọi việc trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều”, chị Minh Anh chia sẻ.

Trước đó, chị cũng từng thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bản thân theo hình thức trực tuyến và nhận được kết quả chỉ sau khoảng 3-4 ngày. Theo chị, so với trước đây khi hầu hết các thủ tục như làm căn cước công dân, hộ chiếu đều phải đến trực tiếp cơ quan chức năng, việc có thể thực hiện nhiều thủ tục ở bất cứ đâu thông qua các nền tảng số đã mang lại sự linh hoạt, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức cho người dân.

Chị Trần Minh Anh giải quyết thủ tục hành chính online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, chi nhánh số 3

Đồng quan điểm trên, anh Đặng Hà Kiên – một người dân sống trên địa bàn phường Ba Đình, cho biết: “Chuyển đổi số đã mang lại rất nhiều thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Việc số hóa giúp giảm đáng kể giấy tờ phải chuẩn bị, đồng thời rút ngắn thời gian chờ đợi và giải quyết hồ sơ. Đây là điều mà chúng tôi rất vui mừng và đánh giá cao”.

Theo anh Kiên, thời gian xử lý thủ tục hiện nay nhanh hơn, các bước thực hiện cũng đơn giản và thuận tiện hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, việc các cán bộ địa phương trực tiếp xuống tận nơi hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số đã giúp người dân tiếp cận chuyển đổi số dễ dàng hơn.

Những thay đổi mà người dân cảm nhận được cũng chính là mục tiêu mà phường Ba Đình hướng tới trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Ba Đình, sau một năm triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, địa phương cũng đối mặt với nhiều khó khăn khi khối lượng công việc tăng lên đáng kể, yêu cầu về tiến độ, chất lượng và khả năng xử lý liên thông giữa các lĩnh vực ngày càng cao. Đối với Ba Đình - địa bàn trung tâm của Thủ đô với dân cư đông, nhiều cơ quan, nhiều di tích lịch sử, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch diễn ra sôi động, chính quyền cơ sở phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề từ quản lý đô thị, trật tự xây dựng đến an sinh xã hội, giải quyết đơn thư và phản ánh của người dân.

Ông Tùng cho rằng, mọi đổi mới trong quản trị địa phương đều hướng đến mục tiêu xuyên suốt là xây dựng chính quyền "gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân". Chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đồng thời cũng là thách thức lớn nhất mà chính quyền cơ sở phải vượt qua trong quá trình triển khai mô hình mới.

“Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn rất chặt với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số; vì vậy nếu đội ngũ cán bộ không theo kịp thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân”, ông Tùng nói.

Không chỉ kỹ năng công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ cần tiếp tục được nâng cao, việc chuẩn hóa dữ liệu, kết nối giữa cơ sở dữ liệu dân cư với các hệ thống quản lý chuyên ngành cũng cần được hoàn thiện để bảo đảm việc xử lý công việc được thông suốt. Đây là những yêu cầu không nhỏ đối với chính quyền cơ sở trong giai đoạn đầu triển khai mô hình mới.

Ba Đình từng bước khắc phục khó khăn

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, chính những áp lực đó đã trở thành động lực để bộ máy hành chính không ngừng đổi mới và hoàn thiện. “Khó khăn là có, áp lực là lớn, nhưng chính trong quá trình đó, bộ máy chính quyền cơ sở cũng được rèn luyện, trưởng thành và từng bước thích ứng tốt hơn với yêu cầu quản trị địa phương trong giai đoạn mới”.

Để khắc phục những khó khăn đó, phường Ba Đình sẽ rà soát việc phân công nhiệm vụ, chuẩn hóa quy trình công tác, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời chú trọng lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực, trách nhiệm, uy tín, am hiểu địa bàn và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với tổ dân phố sau sắp xếp, phường sẽ đặc biệt quan tâm đến khâu kiện toàn đội ngũ Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận và các lực lượng nòng cốt ở cộng đồng dân cư.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội - Chi nhánh số 3 (Lê Hồng Phong, Ba Đình)

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động quản lý của phường. Mục tiêu không chỉ là số hóa hồ sơ hay tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, mà là từng bước hình thành phương thức quản trị dựa trên dữ liệu, giảm thủ tục trung gian, nâng cao tính công khai minh bạch, tăng khả năng giám sát, đánh giá và phục vụ người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ không được đo bằng số lượng văn bản hay quy trình được tinh giản, mà bằng những thay đổi người dân có thể cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày: thủ tục hành chính thuận lợi hơn, môi trường sống tốt hơn, trật tự đô thị được bảo đảm hơn và tiếng nói của người dân được lắng nghe nhiều hơn.

“Đối với phường Ba Đình, chúng tôi xác định mọi phương án tổ chức bộ máy hay sắp xếp Tổ dân phố đều phải đặt lợi ích chung, sự ổn định của cộng đồng dân cư và hiệu quả quản lý lâu dài lên hàng đầu.Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến Nhân dân, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm xây dựng chính quyền thực sự là chính quyền phục vụ Nhân dân”, ông Tùng cho biết.