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Gặp gỡ các cựu chuyên gia quân sự Liên Xô từng công tác tại Việt Nam

Thứ Năm, 06:52, 06/08/2026
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VOV.VN - Ngày 5/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Cuộc gặp mặt truyền thống lần thứ 53 với các cựu chuyên gia quân sự Liên Xô từng công tác tại Việt Nam. Sự kiện được tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm Chiến thắng đầu tiên của lực lượng Phòng không Việt Nam trước không quân Mỹ (5/8/1964).

Chương trình có sự tham gia của hơn 120 khách mời là các cựu chuyên gia quân sự cùng đại diện các tổ chức hữu nghị, Hội cựu chiến binh của Nga và Việt Nam tại Liên bang Nga.

Phát biểu tại sự kiện, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Đoàn Khắc Hoàng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, đặc biệt là những đóng góp của các chuyên gia quân sự Liên Xô trong những năm tháng Việt Nam đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

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Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đoàn Khắc Hoàng phát biểu tại buổi gặp mặt

Đại biện lâm thời Đoàn Khắc Hoàng cũng thông tin về những kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga thời gian qua. Theo đó, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tạo động lực mới cho hợp tác song phương.

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Chủ tịch Hội Cựu chuyên gia quân sự từng công tác tại Việt Nam Nikolai Nikolaevich Kolesnik

Tại cuộc gặp, các đại biểu Nga và Việt Nam đã cùng chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về thời gian công tác, chiến đấu tại Việt Nam và nhấn mạnh tinh thần đoàn giữa hai dân tộc. Nhắc lại một dấu mốc có ý nghĩa trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Hội Cựu chuyên gia quân sự từng công tác tại Việt Nam Nikolai Nikolaevich Kolesnik nhấn mạnh: “Vào ngày 29/8/2025, tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ở Hà Nội, tượng đài tưởng niệm các chuyên gia quân sự Liên Xô đã chính thức được khánh thành. Tượng đài này sẽ trở thành biểu tượng của lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam và của tình hữu nghị bền chặt giữa hai đất nước mãi mãi. Đây sẽ là nơi để thân nhân và đồng đội đến đặt hoa, tưởng niệm những người đã khuất, và quan trọng hơn cả, sẽ góp phần truyền lại cho thế hệ trẻ hai nước truyền thống của tình hữu nghị chiến đấu được hun đúc trong những năm tháng chiến tranh”.

 

Cuộc gặp lần này còn có sự tham gia của con cháu, thế hệ sau của các chuyên gia, cựu chiến binh, trong đó có anh Aleksandr Aleksandrovich Dziza, chắt của Thiếu tướng Aleksandr Matveevich Dziza, Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô đầu tiên tại Việt Nam, thể hiện sự tiếp nối truyền thống hữu nghị giữa các thế hệ.

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Cuộc gặp mặt truyền thống lần thứ 53 với các cựu chuyên gia quân sự Liên Xô từng công tác tại Việt Nam

Nhân dịp này, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 23 cựu chuyên gia quân sự Liên Xô qua đời kể từ cuộc gặp năm trước. Hội Cựu chiến binh Nga cũng trao Kỷ niệm chương “110 năm Lực lượng Phòng không quốc gia” cho các cựu chiến binh phòng không.

Hương Trà-Minh Phượng/VOV-Moscow
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