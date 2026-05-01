Hội Cựu chiến binh VN tại LB Nga kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Tham dự buổi lễ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, đại diện Liên hiệp Các tổ chức người Việt tại Nga, các cựu chiến binh, cựu quân nhân, đại diện các tổ chức hội đoàn, các hội đồng hương Việt Nam tại Nga, đặc biệt là các cựu chiến binh Nga từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam.

Trong không khí tưng bừng của buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc và khẳng định, chiến thắng 30/4 lịch sử là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức người Việt tại LB Nga nhấn mạnh, đây là một mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam: "Chiến thắng 30/4 là một sự kiện lịch sử chứng minh rằng, chiến lược của Đảng và Nhà nước là hết sức đúng đắn, quân và dân ta đã thực hiện thành công chiến lược đó. 51 năm sau, chúng ta đã có một kỷ nguyên mới, chứng minh với bạn bè quốc tế về một nước Việt Nam mới".

Những đại biểu tham dự lễ kỷ niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cha anh, những người đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tri ân tình cảm, sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga và bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam trong những năm chiến tranh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Colesnik Nicolaievik - Chủ tịch Tổ chức Liên khu vực các Cựu chiến binh Nga từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam chia sẻ những hồi ức không thể nào quên của ông trong những năm tháng sát cánh cùng bạn bè Việt Nam.

"Trong trận đánh đầu tiên, vào đêm 11 rạng sáng 12/8, chúng tôi đã bắn rơi 4 máy bay bằng 3 quả tên lửa. Sau đó, vào ngày 26/8, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến trận địa của chúng tôi để chúc mừng chiến công. Hôm nay, tôi muốn chúc mừng tất cả các bạn nhân ngày lễ tuyệt vời này và gửi lời chào chiến đấu tới những người đồng đội của tôi, tới những người bạn chiến đấu Việt Nam, tới Hà Nội, những người mà đến nay tôi vẫn giữ liên lạc và gắn bó", ông Colesnik Nicolaievik chia sẻ.

Những ca khúc Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Bài ca thống nhất... vang lên tại lễ kỷ niệm như một niềm tự hào mãnh liệt về bản anh hùng ca của dân tộc cách đây 51 năm. Đóng góp vào chiến thắng lịch sử ngày 30/4 có những cựu chiến binh Việt Nam tại Nga. Trở về đời thường, các anh luôn phát huy bản chất của anh bộ đội cụ Hồ, giữ gìn tình cảm, tình đồng chí, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong những ngày xa quê hương.

Ông Lưu Công Niệm-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga nhấn mạnh: "Do sinh sống và làm việc tại Nga, nên các cựu chiến binh Việt Nam tại Nga luôn làm tốt công tác hữu nghị giữa 2 nhà nước, phối hợp giúp đỡ những cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh Nga gặp khó khăn, những người từng tham gia chiến đấu, giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh".

Những đóa hoa tươi thắm gửi tới các cựu chiến binh Việt Nam tại Nga nhân kỷ niệm 51 năm Ngày chiến thắng 30/4 và 10 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga.

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, các cựu chiến binh, những người con đất Việt tại LB Nga càng thêm tự hào, nguyện cùng nhau đoàn kết, gắn bó chung tay xây dựng cộng đồng người Việt tại LB Nga, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị Việt-Nga ngày càng bền chặt.