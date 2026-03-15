Gia Lai ghi nhận 99,76% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử

Tỉnh Gia Lai ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao. Trong gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai có tên trong danh sách, 99,76% cử tri đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân. Đáng chú ý, 96/135 xã, phường ghi nhận cử tri đi bầu đạt tuyệt đối 100%.

Ông Phạm Anh Tuấn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tham gia bầu cử ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân trong ngày hội lớn của đất nước, đồng thời phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của địa phương.

Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 28 người được giới thiệu ứng cử để bầu 16 đại biểu. Đối với HĐND tỉnh, toàn tỉnh có 18 đơn vị bầu cử, với 136 người ứng cử để bầu 85 đại biểu. Ở cấp xã, 934 đơn vị bầu cử có 4.957 người được giới thiệu ứng cử để bầu 2.977 đại biểu.

Bà con dân tộc thiểu số ở Gia Lai nô nức tham gia bầu cử.

Cử tri đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử của các cấp, các ngành tỉnh Gia Lai. Đồng thời, kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ lắng nghe và hành động vì sự phát triển của địa phương và đất nước.

Cử tri Siu Hat, ở làng Phăm Klah, xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Hôm nay, bà con cũng thể hiện trách nhiệm công dân, cầm lá phiếu bầu cho những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Bà con mong các đồng chí trúng cử sau này quan tâm hơn tới bà con thôn làng, nhất là về an ninh, phát triển kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật. Nguyện vọng của bà con là như thế”.