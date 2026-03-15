中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gia Lai ghi nhận 99,76% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử

Chủ Nhật, 21:28, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tính đến 19h tối nay (15/3), tỉnh Gia Lai đã có 99,76% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tỉnh Gia Lai ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao. Trong gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai có tên trong danh sách, 99,76% cử tri đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân. Đáng chú ý, 96/135 xã, phường ghi nhận cử tri đi bầu đạt tuyệt đối 100%.

Ông Phạm Anh Tuấn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tham gia bầu cử ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân trong ngày hội lớn của đất nước, đồng thời phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của địa phương.

Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 28 người được giới thiệu ứng cử để bầu 16 đại biểu. Đối với HĐND tỉnh, toàn tỉnh có 18 đơn vị bầu cử, với 136 người ứng cử để bầu 85 đại biểu. Ở cấp xã, 934 đơn vị bầu cử có 4.957 người được giới thiệu ứng cử để bầu 2.977 đại biểu.

Bà con dân tộc thiểu số ở Gia Lai nô nức tham gia bầu cử.

Cử tri đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử của các cấp, các ngành tỉnh Gia Lai. Đồng thời, kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ lắng nghe và hành động vì sự phát triển của địa phương và đất nước.

Cử tri Siu Hat, ở làng Phăm Klah, xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Hôm nay, bà con cũng thể hiện trách nhiệm công dân, cầm lá phiếu bầu cho những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Bà con mong các đồng chí trúng cử sau này quan tâm hơn tới bà con thôn làng, nhất là về an ninh, phát triển kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật. Nguyện vọng của bà con là như thế”.

Ngư dân Gia Lai tạm gác chuyến biển, nô nức trong ngày hội bầu cử

VOV.VN - Trong không khí của ngày hội toàn dân, khắp các nẻo đường từ thành thị đến các xã vùng biển của tỉnh Gia Lai đều rực rỡ cờ hoa. Với những người dân miền biển, hôm nay không chỉ là ngày thực hiện quyền công dân, mà còn là dịp để họ gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: Gia Lai bầu cử cử tri bỏ phiếu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Làng Ba Na duy nhất ở Gia Lai bầu cử sớm
Làng Ba Na duy nhất ở Gia Lai bầu cử sớm

VOV.VN - Ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử sớm tại Tổ bầu cử số 1, làng O2, xã Vĩnh Sơn. Do nằm ở vùng sâu, địa bàn biệt lập, điều kiện giao thông và thông tin liên lạc còn nhiều khó khăn, nên đây là nơi duy nhất của tỉnh Gia Lai được tổ chức bỏ phiếu sớm trong đợt bầu cử lần này.

Làng Ba Na duy nhất ở Gia Lai bầu cử sớm

Làng Ba Na duy nhất ở Gia Lai bầu cử sớm

VOV.VN - Ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử sớm tại Tổ bầu cử số 1, làng O2, xã Vĩnh Sơn. Do nằm ở vùng sâu, địa bàn biệt lập, điều kiện giao thông và thông tin liên lạc còn nhiều khó khăn, nên đây là nơi duy nhất của tỉnh Gia Lai được tổ chức bỏ phiếu sớm trong đợt bầu cử lần này.

Ngư dân Gia Lai vào bờ sớm, sẵn sàng tham gia ngày bầu cử
Ngư dân Gia Lai vào bờ sớm, sẵn sàng tham gia ngày bầu cử

VOV.VN - Để ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất, công tác tuyên truyền đang được các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Ngư dân tỉnh Gia Lai đã sắp xếp công việc để kịp vào bờ trước ngày bầu cử, tham gia bỏ phiếu.

Ngư dân Gia Lai vào bờ sớm, sẵn sàng tham gia ngày bầu cử

Ngư dân Gia Lai vào bờ sớm, sẵn sàng tham gia ngày bầu cử

VOV.VN - Để ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất, công tác tuyên truyền đang được các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Ngư dân tỉnh Gia Lai đã sắp xếp công việc để kịp vào bờ trước ngày bầu cử, tham gia bỏ phiếu.

Cử tri Gia Lai cân nhắc kỹ lượng, lựa chọn đại biểu có tâm, có tầm
Cử tri Gia Lai cân nhắc kỹ lượng, lựa chọn đại biểu có tâm, có tầm

Chỉ còn ít ngày nữa, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai sẽ cùng cử tri cả nước tham gia ngày hội bầu cử. Khắp các địa phương trong tỉnh, cử tri đang dành thời gian tìm hiểu kỹ chương trình hành động và tiểu sử của các ứng cử viên, cân nhắc, lựa chọn những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Cử tri Gia Lai cân nhắc kỹ lượng, lựa chọn đại biểu có tâm, có tầm

Cử tri Gia Lai cân nhắc kỹ lượng, lựa chọn đại biểu có tâm, có tầm

Chỉ còn ít ngày nữa, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai sẽ cùng cử tri cả nước tham gia ngày hội bầu cử. Khắp các địa phương trong tỉnh, cử tri đang dành thời gian tìm hiểu kỹ chương trình hành động và tiểu sử của các ứng cử viên, cân nhắc, lựa chọn những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội