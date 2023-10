Giai đoạn 2022 - 2026 Cần Thơ sẽ thực hiện tinh giản hơn 2.200 biên chế

Báo cáo kết quả tinh giản biên chế 2015 – 2021, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ Châu Việt Tha cho biết, địa phương đã đạt và vượt lộ trình tinh giản và cắt giảm biên chế giai đoạn 2015 - 2021. Theo đó, biên chế công chức trong cơ quan hành chính đã tinh giản và cắt giảm 243/213 biên chế, đạt hơn 114% kế hoạch; Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã tinh giản và cắt giảm 3.456/2.313 người, đạt hơn 149% kế hoạch giai đoạn 2015 - 2021.

Ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ, kết quả thực hiện cắt giảm biên chế theo lộ trình giai đoạn từ năm 2015 - 2021, Bộ Nội vụ đã thực hiện việc cắt giảm biên chế công chức của thành phố Cần Thơ là 211 biên chế. Ngoài ra, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố mà Bộ Nội vụ đã cắt giảm giai đoạn từ năm 2015 - 2021 là 2.950 người.

Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ Châu Việt Tha cho biết, thành phố đã thực hiện cắt giảm số lượng người làm việc của các đơn vị là 3.861 người, trong đó cắt giảm trực tiếp 654 người; cắt giảm thông qua việc đẩy mạnh tự chủ của đơn vị sự nghiệp sang tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên là 3.207 người. Số lượng cắt giảm nhằm thực hiện giảm số lượng người làm việc do Bộ Nội vụ cắt giảm và để cân đối bổ sung cho đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục và sự nghiệp lao động thương binh và xã hội do tăng giường bệnh, học sinh, lớp học.

Tổng kinh phí thực hiện chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 108/2014, Nghị định số 113/2018 và Nghị định số 143/2020 của Chính phủ từ năm 2015 - 2022 là gần 90 tỷ đồng. Kinh phí giảm chi ngân sách do sắp xếp bộ máy và chuyển đổi loại hình đơn vị sự nghiệp công lập sang tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên từ năm 2016 - 2021 là hơn 146 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Sở Nội vụ Cần Thơ, biên chế của thành phố Cần Thơ được Bộ Nội vụ giao còn thấp, chưa phù hợp quy mô, tính chất, chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc vì vậy chưa đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Giai đoạn 2015 - 2021 đã cắt giảm 10% biên chế, giai đoạn 2022 - 2026 lại tiếp tục cắt giảm theo quy định là 5% biên chế công chức, dẫn đến việc bố trí công chức nhằm đáp ứng theo yêu cầu vị trí việc làm, chức năng nhiệm vụ và yêu cầu thực tế càng khó khăn hơn.

Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ Châu Việt Tha cho biết, kết quả tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 tuy đạt về chỉ tiêu số lượng nhưng chưa thật sự gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ yếu giảm trên số người nghỉ hưu, thôi việc, số lượng biên chế chưa sử dụng và chuyển đổi loại hình đơn vị sự nghiệp sang tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên.

Trong thời gian tới, Cần Thơ tiếp tục triển khai kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của thành phố giai đoạn 2022 - 2026, tiếp tục tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ cho biết thêm: "Giai đoạn 2022 - 2026 thực hiện chủ trương của Trung ương, thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện tinh giản 2.272 biên chế, trong đó gồm 93 biên chế là công chức và 2.073 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Còn đối với cán bộ, công chức cấp xã thì giảm 106 cán bộ, công chức cấp xã."

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đã đạt và vượt lộ trình tinh giản và cắt giảm biên chế của giai đoạn 2015 – 2021. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng còn một số hạn chế như người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa làm hết thẩm quyền và trách nhiệm đối với công tác tinh giản biên chế; hầu hết các trường hợp tinh giản biên chế tập trung ở ngành giáo dục và y tế; các cơ quan, đơn vị còn lại số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị tinh giản biên chế còn rất thấp.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu kết luận hội nghị.

Để thực hiện lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2026, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và đạt lộ trình các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tinh giản biên chế. Đẩy mạnh lộ trình thực hiện tự chủ, nâng cao mức độ tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập để giảm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tăng số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: "Tinh giản biên chế phải gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đây là một mục tiêu dài hạn, để đạt được cần phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ và gắn với từng giai đoạn, bối cảnh, lịch sử cụ thể. Theo đó, việc xác định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp hợp lý cơ cấu tổ chức và cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị."

Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 chưa đảm bảo đủ tiêu chuẩn thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập theo quy định Nghị quyết số 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì giai đoạn 2023 - 2025 Cần Thơ có 4 đơn vị hành chính cấp xã gồm phường An Cư, An Phú, An Nghiệp, Thới Bình thuộc quận Ninh Kiều; giai đoạn 2026 - 2030, có 5 đơn vị hành chính cấp xã gồm phường Ba Láng thuộc quận Cái Răng; xã Đông Thắng, xã Thới Đông thuộc huyện Cờ Đỏ; Thị trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Thắng thuộc huyện Vĩnh Thạnh và 1 đơn vị hành chính cấp huyện là huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.