Giới thiệu ông Lê Văn Lương tái cử Chủ tịch UBND Điện Biên với số phiếu tuyệt đối

Sáng 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định của Trung ương.

Các hội nghị được triển khai trên cơ sở các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy trình.

Các đại biểu bỏ phiếu tại hội nghị.

Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo phương án nhân sự và tổ chức lấy ý kiến giới thiệu. Kết quả, 100% đại biểu có mặt nhất trí giới thiệu nhân sự tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên cơ sở đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình kết quả để xem xét, biểu quyết theo thẩm quyền. Kết quả, 47/47 đại biểu có mặt nhất trí, thống nhất giới thiệu ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Văn Lương sinh năm 1968, quê tại xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình; trình độ cử nhân Sư phạm Toán học, cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông trưởng thành từ ngành giáo dục, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý ở cơ sở và cấp tỉnh như: Hiệu trưởng trường THPT; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện; Phó Bí thư Huyện ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu. Từ tháng 11/2025 đến nay, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Việc cả hai hội nghị đều đạt tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối cho thấy sự thống nhất rất cao trong tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh đối với phương án nhân sự; đồng thời phản ánh sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu. Kết quả này là căn cứ quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.