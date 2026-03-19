Điện Biên công bố danh sách 50 đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn đã diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Toàn tỉnh có hơn 407.000 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%, trong đó có 34/45 xã đạt 100% cử tri đi bầu. Tỉnh Điện Biên thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ cao nhất cả nước.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên công bố danh sách các đại biểu trúng cử.

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố kết quả trúng cử, cụ thể đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ở cấp cơ sở, đã bầu được 924 đại biểu HĐND cấp xã, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định.

Danh sách 7 đại biểu Quốc hội khóa XVI trúng cử tại tỉnh Điện Biên và 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đã được công bố công khai theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, dân chủ. Các đại biểu trúng cử cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý về giới, độ tuổi, thành phần dân tộc, trình độ chuyên môn, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri địa phương.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên, 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 cho thấy cơ cấu đại biểu cơ bản hợp lý, bảo đảm tính đại diện và chất lượng. Phần lớn đại biểu có trình độ đại học trở lên, trong đó tỷ lệ thạc sĩ chiếm khá cao; nhiều người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể. Cơ cấu đại biểu là người dân tộc thiểu số tiếp tục được duy trì, phản ánh đặc thù địa bàn miền núi, biên giới. Bên cạnh đó, danh sách cũng ghi nhận sự tham gia của đại biểu nữ, đại biểu trẻ và một số đại diện từ cơ sở, góp phần tăng tính đa dạng trong hoạt động của cơ quan dân cử nhiệm kỳ mới.

Đáng chú ý, cơ cấu đại biểu tiếp tục ghi nhận tỷ lệ phù hợp đối với đại biểu là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và đại biểu trẻ - yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở kết quả đã công bố, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ sớm tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn trong giai đoạn mới.