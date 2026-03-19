中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điện Biên công bố danh sách 50 đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ Năm, 18:11, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên chính thức công bố danh sách 7 đại biểu Quốc hội khóa XVI và 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 trúng cử. Với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,96%, cuộc bầu cử được đánh giá thành công toàn diện, thể hiện niềm tin và sự đồng thuận cao của nhân dân.

Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn đã diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Toàn tỉnh có hơn 407.000 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%, trong đó có 34/45 xã đạt 100% cử tri đi bầu. Tỉnh Điện Biên thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ cao nhất cả nước.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên công bố danh sách các đại biểu trúng cử.

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố kết quả trúng cử, cụ thể đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ở cấp cơ sở, đã bầu được 924 đại biểu HĐND cấp xã, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định. 

Danh sách 7 đại biểu Quốc hội khóa XVI trúng cử tại tỉnh Điện Biên và 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đã được công bố công khai theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, dân chủ. Các đại biểu trúng cử cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý về giới, độ tuổi, thành phần dân tộc, trình độ chuyên môn, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri địa phương.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên, 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 cho thấy cơ cấu đại biểu cơ bản hợp lý, bảo đảm tính đại diện và chất lượng. Phần lớn đại biểu có trình độ đại học trở lên, trong đó tỷ lệ thạc sĩ chiếm khá cao; nhiều người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể. Cơ cấu đại biểu là người dân tộc thiểu số tiếp tục được duy trì, phản ánh đặc thù địa bàn miền núi, biên giới. Bên cạnh đó, danh sách cũng ghi nhận sự tham gia của đại biểu nữ, đại biểu trẻ và một số đại diện từ cơ sở, góp phần tăng tính đa dạng trong hoạt động của cơ quan dân cử nhiệm kỳ mới.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, cơ cấu đại biểu tiếp tục ghi nhận tỷ lệ phù hợp đối với đại biểu là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và đại biểu trẻ - yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở kết quả đã công bố, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ sớm tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn trong giai đoạn mới.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tag: Điện Biên bầu cử bầu cử đại biểu HĐND các cấp Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hưng Yên: Cử tri đã bầu đủ số lượng đại biểu, không phải bầu lại, bầu thêm
Công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh Sơn La

Thái Nguyên công bố danh sách trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội