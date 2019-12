Giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tại New Zealand

Ngày 3/12, tại thủ đô Wellington của New Zealand, Phòng Tuỳ viên quốc phòng Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm New Zealand đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 với bạn bè quốc tế.

Đến dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Tạ Văn Thông, các đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao New Zealand, các đoàn ngoại giao, Tuỳ viên Quốc phòng các nước và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Thượng tá Trần Trường Sơn, Tuỳ viên quốc phòng Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm New Zealand phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Tạ Văn Thông và Tuỳ viên quốc phòng Trần Trường Sơn đã nêu bật lịch sử, quá trình hình thành và phát triển cũng như những đóng góp to lớn và vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam trong 75 năm qua.

Các phát biểu đã nhấn mạnh, Quốc phòng toàn dân của Việt Nam là nền quốc phòng hoà bình, tự vệ và phát triển theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh và “vì nhân dân, do nhân dân, của nhân dân”.



Quân đội Việt Nam luôn tích cực, chủ động và tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động hợp tác quốc phòng, an ninh khu vực và quốc tế, đặc biệt là các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương, đa phương khu vực và các sứ mệnh gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc.

Trong năm 2020, trên cương vị Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ ưu tiên thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc phòng an ninh, tổ chức hàng loạt các sự kiện lớn và đưa ra nhiều sáng kiến mới trong các cơ chế hợp tác song phương và đa phương.

Điều này sẽ là minh chứng cho thấy Việt Nam luôn là đối tác, thành viên đáng tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực cho việc duy trì hoà bình, ổn định và phát triển của nhân loại.



Tại buổi lễ, Thượng tá Trần Trường Sơn, Tuỳ viên quốc phòng Việt Nam đã giới thiệu những nội dung nổi bật và các định hướng chiến lược trong chính sách Quốc phòng Việt Nam được thể hiện trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 với bạn bè quốc tế.





Đại diện Bộ Quốc phòng New Zealand phát biểu