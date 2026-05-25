Hà Nội điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt

Ngày 25/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì.

Theo các quyết định được công bố, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Phạm Quang Thanh tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Bí thư cũng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Trọng Diện và Hoàng Anh Tuấn.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công bố nhiều quyết định điều động, phân công cán bộ. Trong đó, ông Nguyễn Thành Long được phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy; ông Nguyễn Việt Hà giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Lê Ngọc Anh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm.

Ngoài ra, ông Lê Thanh Nam được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố; bà Đỗ Thị Lan Hương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà; ông Nguyễn Trúc Anh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm; ông Nguyễn Đình Trường giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng; ông Đào Việt Long giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, yêu cầu đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị, năng lực, tinh thần trách nhiệm và khẩn trương bắt tay ngay vào công việc mới.

Ông Trần Đức Thắng đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm cần nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững đoàn kết nội bộ và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Quang Thanh bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.