Bộ Chính trị phân công ông Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 8/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Thái

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.