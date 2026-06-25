Hà Nội được đề xuất làm chủ quản 2 dự án đường sắt 40.000 tỷ đồng

Chiều 25/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội và một số bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội để nghe báo cáo phương án giao thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Xây dựng cho biết đề xuất giao UBND thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư một số tuyến đường sắt quốc gia trên địa bàn có đầy đủ cơ sở chính trị từ các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển giao thông vận tải đường sắt, xây dựng Thủ đô và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Phương Nguyên)

Về cơ sở pháp lý, các dự án đường sắt dự kiến giao Hà Nội thực hiện đều là dự án lớn, cấp bách, thuộc phạm vi có thể áp dụng Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, Luật Đầu tư công không giới hạn cơ quan chủ quản chỉ là bộ quản lý chuyên ngành. Thực tiễn thời gian qua nhiều dự án hạ tầng lớn đã được giao cho địa phương làm cơ quan chủ quản theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng nhận định việc giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và sẽ tạo điều kiện áp dụng các cơ chế đặc thù của Nghị quyết 258 và Luật Thủ đô, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải phóng mặt bằng và bảo đảm tính đồng bộ với các dự án hạ tầng đang triển khai trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Phương Nguyên)

Phó Chủ tịch Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết hai dự án dự kiến được giao cho thành phố thực hiện gồm tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên, với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng. Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm di dời tuyến đường sắt quốc gia hiện hữu ra khỏi khu vực nội đô, tạo điều kiện triển khai quy hoạch đô thị, cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A và thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm khác. Nếu thực hiện theo quy trình thông thường, thời gian chuẩn bị và triển khai có thể kéo dài từ 4-5 năm, trong khi thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội và UBND thành phố Hà Nội, làm rõ cơ sở pháp lý đối với phương án giao thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn.

Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực thống nhất áp dụng các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 để triển khai dự án; giao các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản đối với tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia túc kết luận cuộc họp (Ảnh: Phương Nguyên)

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm lựa chọn phương thức thực hiện phù hợp, vừa đúng quy định của pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý nếu các tuyến đường sắt này không được triển khai đúng thời hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiều dự án hạ tầng quan trọng có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đường sắt theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chủ trương phân cấp, phân quyền cho địa phương.