Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo các địa phương; các Hiệp hội ngành hàng; các doanh nghiệp xuất khẩu và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều biến động phức tạp của tình hình kinh tế thế giới, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, xung đột địa chính trị, biến động tỷ giá và chi phí logistics; cùng với việc nhiều thị trường ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và phát triển bền vững, hoạt động xuất khẩu của nước ta vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc tại hội nghị.

Tính đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá cả nước đạt 239,9 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2025; nhập khẩu đạt 256,72 tỷ USD, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tốc độ tăng nhập khẩu tiếp tục cao hơn tốc độ tăng xuất khẩu khiến cán cân thương mại tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2026 nhập siêu khoảng 16,8 tỷ USD. Nhập khẩu hàng hoá tăng chủ yếu phục vụ sản xuất, tập trung vào một số nguyên vật liệu, điện thoại và linh kiện, máy móc, năng lượng, chiếm khoảng 87,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung cho hoạt động sản xuất.

Kết quả này có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc chủ động của các bộ, ngành, địa phương trong việc khơi thông thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cùng với nỗ lực, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng cao của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong nửa đầu năm 2026, Bộ Công Thương đã tích cực, chủ động tổ chức các hội thảo, toạ đàm về định hướng, giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; kịp thời theo dõi và khuyến nghị các cơ quan liên quan, cộng đồng doanh nghiệp trước biến động địa chính trị, thay đổi chính sách của các thị trường nhập khẩu; và liên tục theo dõi diễn biến thị trường quốc tế, cũng như tình hình sản xuất nội địa để xây dựng các giải pháp phù hợp.

Các đại biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong giai đoạn tới, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số theo định hướng của Đảng và Chính phủ, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, cần một động lực mạnh mẽ hơn từ khu vực sản xuất và xuất khẩu. Điều đó đòi hỏi sự đổi mới tư duy, cách tiếp cận và hành động quyết liệt hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, Hội nghị đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 3 nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, rà soát, đánh giá tình hình xuất khẩu các ngành hàng; xu hướng tiêu dùng, các rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn xanh và nhận diện những khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp để kịp thời đề xuất giải pháp ứng phó phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị.

Thứ hai, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu thông qua đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, thúc đẩy chế biến sâu, xây dựng thương hiệu; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Thứ ba, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới; tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, logistics và xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu hiện đại, xanh, bền vững.