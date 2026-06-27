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Hà Nội hoàn thiện hơn 92% văn bản triển khai Luật Thủ đô

Thứ Bảy, 16:20, 27/06/2026
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VOV.VN - Chỉ hơn hai tháng sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô năm 2026, Hà Nội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc nhằm đưa luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Sáng 27/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết của HĐND thành phố và quyết định của UBND thành phố triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

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Các đại biểu dự Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của HĐND thành phố và Quyết định của UBND thành phố triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Khẩn trương hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng triển khai Luật Thủ đô

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh trình bày báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026.

Theo ông Nguyễn Công Anh, đến nay, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 59/64 nghị quyết quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026, đạt trên 92% tổng số nghị quyết phải ban hành. Trong đó, 1 nghị quyết được thông qua ngay tại kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố và có hiệu lực từ ngày 11/5/2026, tạo tiền đề triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Cùng với đó, 13 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố và đồng loạt có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Còn 45 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư, hoàn thiện gần như toàn bộ hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 để có hiệu lực đồng thời với Luật. Song song với việc xây dựng các nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố cũng tập trung chỉ đạo xây dựng các quyết định quy định chi tiết thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Công Anh cho biết, thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND, thành phố đã tổ chức rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật sau khi Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực. Kết quả rà soát cho thấy, nhiều văn bản được ban hành theo Luật Thủ đô năm 2024 vẫn còn phù hợp với Luật Thủ đô năm 2026 và tiếp tục phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Trên cơ sở đó, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 công bố 22 nghị quyết quy phạm pháp luật tiếp tục có hiệu lực thi hành. UBND thành phố ban hành Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 6/6/2026 công bố 2 quyết định quy phạm pháp luật tiếp tục có hiệu lực.

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Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh trình bày Báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Đẩy mạnh tuyên truyền, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô 2026 vào cuộc sống

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô năm 2026 được triển khai đồng bộ ngay sau khi Luật được thông qua, gắn với việc quán triệt các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã sớm biên soạn tài liệu giới thiệu Luật Thủ đô năm 2026, tập trung làm rõ những điểm mới, các chính sách đặc thù và nội dung cốt lõi của luật để phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Thành phố Hà Nội cũng tổ chức tuyên truyền thông qua nhiều hội nghị lớn từ Trung ương đến cơ sở, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương đa dạng hóa hình thức phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đến nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức hơn 250 hội nghị tuyên truyền với trên 50.000 lượt người tham dự; phát hành hơn 14.000 tài liệu phổ biến pháp luật; thực hiện trên 1.000 lượt phát thanh mỗi tuần tại hệ thống truyền thanh cơ sở; đăng tải hơn 1.560 tin, bài trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Nhiều hình thức tuyên truyền khác cũng được triển khai như tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thủ đô năm 2026, tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội và thông qua đội ngũ báo cáo viên, luật sư.

Bên cạnh đó, cơ quan báo chí của thành phố cùng Trung tâm Truyền thông dữ liệu và Công nghệ số thường xuyên đăng tải thông tin về Luật Thủ đô 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các nền tảng truyền thông, góp phần đưa các quy định mới đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá kết quả triển khai thời gian qua, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, ngay sau khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, thành phố đã đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết, thành lập tổ công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch tổ chức thi hành, kế hoạch rà soát văn bản và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Việc triển khai đồng bộ ngay từ những ngày đầu đã tạo nền tảng quan trọng để bảo đảm tiến độ chung của toàn bộ kế hoạch tổ chức thi hành luật.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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