Hà Nội lấy nhân lực chất lượng cao làm “nam châm” hút FDI lĩnh vực công nghệ cao

Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Phát biểu tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trình bày tham luận với chủ đề "Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

Nguồn nhân lực chất lượng cao là lợi thế cạnh tranh mới của Hà Nội

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Nghị quyết số 10 được ban hành trong bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài toàn cầu đang dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghiệp chiến lược.

Các tập đoàn đa quốc gia hiện không chỉ quan tâm đến ưu đãi đầu tư hay hạ tầng mà còn đặt chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái công nghệ lên hàng đầu khi lựa chọn địa điểm đầu tư.

Nghị quyết số 10 cũng thể hiện tư duy mới của Đảng khi chuyển từ mục tiêu thu hút vốn đơn thuần sang thu hút FDI có chọn lọc, lấy chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại, hiệu quả và khả năng lan tỏa làm tiêu chí chủ yếu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đối với Hà Nội, việc triển khai Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Thủ đô là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo ông Vũ Đại Thắng, lợi thế lớn nhất của Hà Nội không chỉ nằm ở quy mô thị trường, vị trí địa kinh tế hay hệ thống hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ, mà còn ở khả năng hội tụ đầy đủ các thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ đến phát triển doanh nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Thời gian qua, Hà Nội đã chủ động hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư; phát triển hạ tầng; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và từng bước hình thành các không gian phát triển mới cho khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6 đã cho thấy niềm tin lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với môi trường đầu tư của Hà Nội. “Sự đồng hành của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như NVIDIA, Samsung, FPT, CMC cùng nhiều đối tác quốc tế là minh chứng rõ nét cho sức hút của Hà Nội đối với dòng vốn đầu tư chất lượng cao”, ông Vũ Đại Thắng cho biết.

Qua trao đổi với các nhà đầu tư, thành phố nhận thấy điều doanh nghiệp quan tâm không chỉ là hạ tầng, mặt bằng hay chính sách ưu đãi mà còn là khả năng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường nghiên cứu phát triển, sự kết nối giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu và khả năng triển khai các mô hình mới.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực công nghệ cao. Liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp đã có chuyển biến nhưng chưa thực sự trở thành cơ chế vận hành thường xuyên, hiệu quả. Hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu và hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tham luận tại hội trường. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hà Nội triển khai 5 nhóm giải pháp thu hút FDI thế hệ mới

Để khắc phục những hạn chế và nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết sẽ tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trước hết, thành phố xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút FDI thế hệ mới. Chính sách thu hút nhân tài không chỉ dừng ở chế độ đãi ngộ mà còn tạo môi trường để các chuyên gia nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển lâu dài.

Thứ hai, Hà Nội sẽ đào tạo nguồn nhân lực theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp và các ngành công nghiệp chiến lược. Thành phố thúc đẩy mô hình liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang đào tạo theo nhu cầu của thị trường. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp FDI và tập đoàn công nghệ tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đặt hàng đào tạo, tổ chức thực tập và tuyển dụng sau đào tạo. Đáng chú ý, Samsung đã cam kết đồng hành cùng Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Thứ ba, Hà Nội sẽ phát triển hệ sinh thái nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo theo mô hình mạng lưới mở. Thành phố sẽ phát huy các cơ chế của Luật Thủ đô và các nghị quyết của Bộ Chính trị để xây dựng mạng lưới liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, doanh nghiệp công nghệ và các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ đầu tư phát triển các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian thử nghiệm công nghệ, trung tâm dữ liệu và hạ tầng số hiện đại; đồng thời khuyến khích các tập đoàn công nghệ đầu tư cho nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Thứ tư, thành phố sẽ phát triển mạnh nguồn nhân lực số phục vụ chuyển đổi số và kinh tế số thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng số, nâng cao năng lực ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và quản trị số trong cả khu vực công và doanh nghiệp.

Thứ năm, Hà Nội hướng tới trở thành trung tâm hội tụ nhân tài và đổi mới sáng tạo của khu vực. Thành phố sẽ hình thành các không gian phát triển mới dành cho giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, công nghệ cao và kinh tế số; đồng thời phát triển hạ tầng, dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa hiện đại, tạo môi trường sống và làm việc hấp dẫn để thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên phát triển mới, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là "hạ tầng mềm" quan trọng nhất của mỗi quốc gia và địa phương. Với vị thế và trách nhiệm của Thủ đô, Hà Nội cam kết tiên phong triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm hội tụ nhân tài, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của cả nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư chất lượng cao và các ngành công nghiệp chiến lược.