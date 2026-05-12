Hà Nội xây dựng “hạ tầng niềm tin” trên môi trường số

Ngày 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tham luận về xây dựng “Mặt trận số” Thủ đô với triết lý: “Công nghệ là phương tiện - Con người là trung tâm - Sức mạnh đại đoàn kết là mục tiêu cao nhất”.

Theo bà Mai, Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc theo hướng “vận động xã hội”, đồng hành, kiến tạo và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành mệnh lệnh chiến lược để đổi mới phương thức lãnh đạo, hoạt động của hệ thống Mặt trận.

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trình bày tham luận. (Ảnh: Lê Khánh)

Dẫn thực tế tại Hà Nội, bà Bùi Huyền Mai cho biết trước đây, một ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng ngập úng hay ô nhiễm môi trường có thể mất nhiều tuần, thậm chí hàng tháng để đến được cơ quan có thẩm quyền thông qua các cuộc họp tổ dân phố và nhiều loại giấy tờ. Tuy nhiên hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng iHanoi, phản ánh của người dân có thể được chuyển trực tiếp tới lãnh đạo phụ trách và xử lý theo thời gian thực.

Theo bà Bùi Huyền Mai, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà thực chất là cuộc cách mạng về tư duy. Nếu chính quyền số hướng tới mục tiêu quản trị xã hội thì chuyển đổi số của Mặt trận tập trung vào kết nối, lắng nghe, phát huy dân chủ và củng cố niềm tin từ cơ sở.

Từ thực tiễn tại Hà Nội, MTTQ thành phố đang tập trung vào 5 mũi nhọn đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số. Trong đó, Hà Nội xây dựng hạ tầng “một trục, đa kênh”, xác định không gian số là không giới hạn. Các hoạt động từ chỉ đạo, điều hành đến tiếp nhận ý kiến nhân dân đều được thực hiện trên môi trường số an toàn.

Thông qua các ứng dụng như iHanoi hay HanoiWork, MTTQ thành phố xây dựng “hạ tầng niềm tin”, nơi thông tin chính thống được lan tỏa nhanh chóng, đồng thời tâm tư, nguyện vọng của người dân được tiếp nhận kịp thời.

Một điểm nhấn khác là đổi mới công tác tuyên truyền bằng công nghệ AI. Thay vì phương thức tuyên truyền một chiều, MTTQ Hà Nội ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng các video ngắn, infographic sinh động, giúp thông tin từ thành phố đến cơ sở chỉ tính bằng “giây”.

Cùng với đó, MTTQ Hà Nội triển khai hệ thống quản trị số dùng chung đến 126 xã, phường, từng bước cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển từ quản lý bằng văn bản sang quản trị bằng dữ liệu và mục tiêu.

“Hệ thống quản trị số có thể đo đếm kết quả thực hiện rõ ràng, đảm bảo tính liên tục và hệ thống trong hoạt động của Mặt trận từ thành phố đến cơ sở”, bà Mai nói.

Một nội dung được bà Bùi Huyền Mai đặc biệt nhấn mạnh là xây dựng kho dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất và dùng chung”. Theo bà, dữ liệu là hạt nhân của mọi hoạt động, giúp Mặt trận chuyển từ vận động theo phong trào sang vận động đúng đối tượng, đúng nhu cầu và đúng thời điểm.

MTTQ Hà Nội cũng đang thí điểm mô hình “Thôn, tổ dân phố số”, coi đây là bước đột phá để phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Theo đó, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng số sẽ được xử lý, phản hồi theo thời gian thực; hướng tới xây dựng cộng đồng tự quản, nơi người dân “một chạm”, không cần trung gian, không cần giấy tờ và không phải chờ đợi.

Nhấn mạnh chuyển đổi số là cuộc cách mạng về tư duy, bà Mai cho rằng nếu không thay đổi cách nghĩ, cách làm thì công nghệ hiện đại đến đâu cũng chỉ là “những cỗ máy vô hồn”. MTTQ Hà Nội cũng xác định tiên phong trong “lắng nghe mạng xã hội”, chủ động ứng dụng công nghệ để dự báo sớm các vấn đề dân sinh, nhận diện “điểm nóng”, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết từ sớm, từ xa, tạo đồng thuận xã hội.

“Chuyển đổi số trong công tác Mặt trận không chỉ là thay chiếc bút bằng bàn phím, mà là thay đổi cả một hệ tư duy để đoàn kết hơn, đồng thuận hơn, mạnh mẽ hơn”, bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, khi công nghệ xóa đi khoảng cách địa lý, dữ liệu giúp hiểu rõ hơn mong muốn của nhân dân thì sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn.

Với vai trò là trung tâm của cả nước, MTTQ TP Hà Nội sẽ tiếp tục tiên phong chuyển đổi số, biến công nghệ thành công cụ củng cố “thế trận lòng dân”, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.