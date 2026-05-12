“Mặt trận Tổ quốc phải thực sự trở thành “tiếng lòng” của nhân dân"

Sáng 12/5, phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, giai đoạn 2024 - 2026, vượt lên rất nhiều khó khăn, thử thách, với tinh thần đổi mới sáng tạo, MTTQ Việt Nam đã triển khai toàn diện các chương trình hành động, đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ X đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (Ảnh: Lê Khánh)

MTTQ Việt Nam đã cùng cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng hành với Quốc hội trong đổi mới căn bản công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát, kiến tạo thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, vai trò đậm nét của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua được thể hiện sâu sắc trong 2 lĩnh vực. Thứ nhất là công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế. MTTQ đã khơi dậy và phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tổ chức gần 62.000 hội nghị và tổng hợp trên 51 triệu ý kiến của nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ trí thức, góp phần để Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp với sự đồng thuận rất cao.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam cũng rất chủ động, trách nhiệm cao trong việc rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Bắt nhịp với yêu cầu đổi mới tư duy và quy trình lập pháp, công tác phản biện xã hội của MTTQ ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành “màng lọc” hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, sát với thực tiễn, có tính khả thi.

Vai trò đậm nét thứ hai, theo bà Nguyễn Thị Thanh là công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng chặt chẽ, toàn diện, thực chất, hiệu quả, đặc biệt, góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam đối với các hoạt động giám sát của Quốc hội, cung cấp thông tin, kiến nghị từ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát.

Đổi mới phương thức vận động nhân dân theo hướng thiết thực, linh hoạt

Trong kỷ nguyên mới, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Lập pháp kiến tạo, giám sát thực chất, quyết sách bứt phá”, để pháp luật không chỉ là công cụ quản lý Nhà nước, mà phải trở thành động lực phát triển.

Để hoàn thành mục tiêu đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là hoạt động phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên và cộng đồng doanh nghiệp.

“MTTQ phải thực sự trở thành “tiếng lòng” của nhân dân, là kênh đóng góp quan trọng cho việc xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số”, nâng cao đời sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước”, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng kiến nghị bám sát định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI để phối hợp triển khai có hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ lập pháp, nhất là các nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng, chiến lược đối với sự phát triển đất nước.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo thực hiện tốt việc tham gia tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tham vấn ý kiến nhân dân để hoàn thiện kết quả rà soát và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, MTTQ cần quan tâm đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân theo hướng thiết thực, linh hoạt, gần dân, sát dân; kết hợp hiệu quả giữa phương thức truyền thống với ứng dụng chuyển đổi số để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp chặt chẽ trong xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước.

