Hành chính cấp xã ở Cần Thơ, cán bộ vượt áp lực nhưng thuận lợi cho người dân

Trước đây, khi thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, người dân thường phải đi lại nhiều nơi, tốn nhiều thời gian. Việc tập trung giải quyết tại trung tâm phục vụ hành chính công đã tạo ra chuyển biến rõ rệt, giúp quy trình trở nên thuận tiện và minh bạch hơn.

Chị Nguyễn Thị Hằng, ngụ xã Cờ Đỏ cho biết, đến thực hiện thủ tục thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ được tiếp nhận nhanh chóng, quy trình rõ ràng. Người dân chỉ cần lấy số thứ tự và chờ đến lượt giải quyết; nếu đông thì chờ khoảng 1-2 giờ, còn khi vắng có thể được xử lý ngay.

Không chỉ tại xã Cờ Đỏ, nhiều người dân ở xã Vĩnh Thạnh đến trung tâm hành chính công xã thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng, rút ngắn thời gian. Anh Mai Thanh Toàn, xã Vĩnh Thạnh cho biết, việc thực hiện các thủ tục như đóng thuế, đăng ký xe diễn ra nhanh chóng, chỉ mất khoảng 15 phút, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển.

Dù mang lại nhiều tiện ích cho người dân, nhưng cán bộ công chức cũng gặp không ít áp lực. Anh Lê Minh Thiện, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Thạnh cho biết, đơn vị phải xử lý nhiều lĩnh vực như bảo trợ xã hội, chứng thực chữ ký… Khó khăn lớn nhất là hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là người cao tuổi. Phần lớn người lớn tuổi chưa quen thao tác trên hệ thống, nên cán bộ phải hỗ trợ từ khâu tiếp nhận đến hoàn thiện hồ sơ. Trong khi đó, số lượng hồ sơ ngày càng tăng, khiến áp lực công việc ngày một lớn.

Qua thống kê, mỗi ngày Trung tâm hành chính công xã Vĩnh Thạnh tiếp nhận khoảng 90-100 hồ sơ, tương đương 2.200-3.000 hồ sơ mỗi tháng. Ông Nguyễn Phát Đạt, Phó Giám đốc chia sẻ, đội ngũ cán bộ đã thích nghi với công việc và từng bước ổn định. Người dân đến làm các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Thạnh tập trung nhiều vào những ngày đầu tuần, bộ phận hộ tịch phải giải quyết rất nhiều việc nên đôi khi có thể tồn đọng công việc.

Ở lĩnh vực chứng thực, nhiều trường hợp người dân yêu cầu xác nhận các nội dung vượt ngoài phạm vi quy định, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến tài sản. Việc giải thích, hướng dẫn lại khiến thời gian xử lý kéo dài, đòi hỏi cán bộ phải vừa đảm bảo đúng quy định, vừa tạo sự đồng thuận.

Theo anh Đặng Thành Luân, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cờ Đỏ, giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gặp nhiều trở ngại. Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và liên thông đôi lúc còn lỗi, đường truyền chưa ổn định. Ngoài ra, việc mỗi bộ, ngành sử dụng phần mềm riêng khiến cán bộ phải liên tục cập nhật, học lại từ đầu. Tuy nhiên, đến nay hệ thống cơ bản đã ổn định. Dù khối lượng hồ sơ tăng do dân số sau sáp nhập, nhưng từng cán bộ vẫn nỗ lực giải quyết đúng hạn, không để trễ hẹn cho người dân.

"Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tôi cũng thấy áp lực. Sau sáp nhập, dân số xã Cờ Đỏ tăng lên, tỉ lệ người dân đi giải quyết thủ tục hành chính ngày càng đông. Số lượng hồ sơ giải quyết trong ngày nhiều hơn so với lúc trước. Tuy nhiên, tôi cố gắng hỗ trợ xử lý các hồ sơ cho người dân trong ngày hoặc là trong thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật", anh Đặng Thành Luân chia sẻ.

Thực tế cho thấy, những khó khăn chủ yếu nằm ở hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, người dân chưa quen với dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là người lớn tuổi và đồng bào dân tộc Khmer. Trước tình hình đó, xã Cờ Đỏ đã triển khai nhiều giải pháp như kiện toàn đội ngũ cán bộ, thành lập tổ công nghệ cộng đồng, phát huy vai trò đoàn thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số. Nhờ vậy, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến từng bước được nâng lên, chất lượng phục vụ được cải thiện.

Theo anh Lê Quốc Tuyển, công chức Văn hóa xã hội xã Cờ Đỏ, mô hình chính quyền 2 cấp đã giúp tinh gọn bộ máy, giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Tuy nhiên, mỗi cán bộ phải đảm nhận nhiều lĩnh vực, trong khi trang thiết bị có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu. Giai đoạn đầu áp lực rất lớn, nhất là khi phải xử lý nhiều báo cáo gấp. Tuy vậy, đến giờ công việc đã dần ổn định và đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân.

Theo ông Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, thời gian tới cần tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ, tổ chức tập huấn chuyên sâu, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ. Khi người dân chủ động tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, cán bộ nâng cao năng lực phục vụ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính sẽ được thực hiện nhanh, gọn. Xã đề xuất cấp trên quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đồng thời đề xuất chế độ, chính sách hợp lý, phù hợp tương xứng với áp lực công việc cũng như trách nhiệm của cán bộ công chức đặt ra.

Dù còn nhiều khó khăn, các trung tâm phục vụ hành chính công tại TP Cần Thơ đang từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ nhờ sự chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực cán bộ và sự chủ động của người dân sẽ là yếu tố then chốt để xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại, gần dân.