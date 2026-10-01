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Hiện thực hóa khát vọng phát triển, tiếp nối giá trị cụ Huỳnh Thúc Kháng và tiền nhân vun đắp

Thứ Năm, 10:56, 01/10/2026
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VOV.VN - Sáng 1/10, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), bậc tiền bối, chí sỹ yêu nước, kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cùng dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Về phía thành phố Đà Nẵng có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố. 

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Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026)

Cần lòng yêu nước để có động lực phụng sự

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20; ở cụ, hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh; tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước; trên hết là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khái quát: “Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao... Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập”. Ở cụ, tri thức không tách rời trách nhiệm; bản lĩnh không tách rời đạo đức; quyền hạn không tách rời nghĩa vụ; lòng yêu nước không dừng ở tình cảm mà được thể hiện bằng những lựa chọn và hành động cụ thể. Chính sự thống nhất ấy làm nên tầm vóc của một nhân cách lớn và tạo nên sức sống lâu bền của những giá trị mà cụ để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ, vận hội lớn và những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia. Không gian phát triển được mở rộng, các nguồn lực ngày càng được khơi thông.

"Trong bối cảnh đó, chúng ta càng cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương. Cần lòng yêu nước để có động lực phụng sự. Cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng. Cần bản lĩnh để không dao động trước khó khăn, thách thức. Cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất. Cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và cần trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

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Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), 

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa và phát huy. Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đoàn kết trong Đảng phải đi đôi với nguyên tắc, kỷ luật và thống nhất ý chí, hành động. Đoàn kết trong xã hội phải được xây dựng trên cơ sở sự tôn trọng, tin cậy, chia sẻ và đồng thuận. Đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân phải được củng cố bằng trách nhiệm, bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả công việc và bằng việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của Nhân dân; làm cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực phát triển đất nước.

Biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho Nhân dân

Kế thừa tinh thần ấy, Chủ tịch Quốc hội mong muốn phải tiếp tục khơi dậy trí tuệ Việt Nam, ý chí Việt Nam và khát vọng Việt Nam; biến nguồn lực con người thành sức mạnh phát triển; biến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực; biến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc thành những chương trình, kế hoạch và kết quả hiệu quả cụ thể. Không chờ đợi. Không bằng lòng. Không ngại khó. Không sợ thay đổi. Phải hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ý nghĩa sâu xa của việc kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nằm ở sự tri ân đối với quá khứ, mà còn ở trách nhiệm của hiện tại đối với tương lai. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

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Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026)​​​​

Đối với xứ Quảng anh hùng, Đà Nẵng hôm nay đang mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn. Vì thế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa của Đà Nẵng, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của miền Trung và cả nước. Biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân - đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà Cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp".

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, kế thừa khí chất, ý chí và khát vọng canh tân của Cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng đang đứng trước một chặng đường phát triển mới, với không gian rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại tự do, tài chính quốc tế, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

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Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát huy tinh thần yêu nước, khí tiết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng canh tân của Cụ Huỳnh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy cao nhất truyền thống và sức mạnh con người xứ Quảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ Thành phố; xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, đáng sống - xứng đáng với di sản của tiền nhân, với niềm tin của nhân dân và với khát vọng vươn lên của một thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Lê Tuyết/VOV
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