English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

"Tiếng nói vì dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn vang vọng"

Thứ Tư, 14:48, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội thảo khoa học “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 30/9, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, Hội thảo khoa học “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân” không chỉ nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp của một nhà chí sĩ, nhà báo, nhà lãnh đạo tiêu biểu mà còn đặt ra câu hỏi về cách tiếp nối những giá trị ấy trong đời sống hôm nay.

tieng noi vi dan cua cu huynh thuc khang van vang vong hinh anh 1
Hội thảo khoa học “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân”

150 năm đã đi qua kể từ ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng ra đời trên vùng đất Quảng Nam giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Từ một bậc đại khoa, Cụ lựa chọn con đường dấn thân vì dân, vì nước; từ phong trào Duy Tân, những năm tháng tù đày ở Côn Đảo, hoạt động nghị trường, báo chí đến khi gánh vác trọng trách trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ở bất cứ cương vị nào, Cụ vẫn giữ trọn khí tiết, bản lĩnh của một trí thức và tinh thần tận tụy phụng sự nhân dân.

tieng noi vi dan cua cu huynh thuc khang van vang vong hinh anh 2
Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo

Tại hội thảo, khoảng 200 đại biểu, trong đó có hơn 40 nhà khoa học cùng nhau nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp và di sản của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Những tham luận không chỉ góp thêm những tư liệu quý, góc nhìn về một nhân vật lịch sử mà còn đặt ra những vấn đề rất gần với đời sống hiện nay.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, giá trị của cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nằm trong lịch sử mà còn ở những bài học đối với hôm nay. “150 năm đã trôi qua, nhưng tiếng nói vì dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn vang vọng. Tôn vinh Cụ hôm nay là để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi trí thức, mỗi người Việt Nam tự soi mình vào tấm gương "không cầu danh vị, không cầu lợi lộc"; tiếp tục thắp sáng khát vọng học tập, cống hiến, đóng góp trí tuệ, tâm huyết xây dựng quê hương, đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của cụ Huỳnh Thúc Kháng”.

tieng noi vi dan cua cu huynh thuc khang van vang vong hinh anh 3
Đại biểu tham dự Hội thảo

Thông điệp ấy cũng đặt ra yêu cầu quan trọng, tri ân tiền nhân không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhớ hay tôn vinh, mà phải được chuyển hóa thành hành động trong hiện tại. Từ góc nhìn của giới nghiên cứu, GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, ý nghĩa của hội thảo hôm nay không chỉ là việc tôn vinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, mà quan trọng hơn là chuyển hóa những giá trị, bài học từ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và hành động của Cụ thành hành động cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Trung ương vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Trong giai đoạn mới, học tập tấm gương Cụ Huỳnh phải trở thành việc làm thường xuyên, thực chất của mỗi cán bộ, đảng viên, rèn luyện bản lĩnh, khí tiết, liêm chính, tinh thần phụng sự, lấy lợi ích của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu và thước đo cao nhất của mọi hành động”, GS.TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

Từ những góc nhìn khác nhau, các tham luận tại hội thảo cùng gặp nhau ở một điểm: giá trị lớn nhất trong di sản Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nằm ở những việc Cụ đã làm mà ở cách Cụ lựa chọn và giữ vững con đường phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.

Đó là tinh thần khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, là bản lĩnh của người trí thức trước vận mệnh dân tộc, là sự liêm chính trước quyền lực, là trách nhiệm của người làm báo trước sự thật và công chúng, đồng thời là tinh thần trọng dân, gần dân và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Một trong những di sản đặc biệt của cụ Huỳnh Thúc Kháng được các đại biểu dành nhiều sự quan tâm là hoạt động báo chí. Năm 1927, Cụ sáng lập và trực tiếp làm Chủ nhiệm, Chủ bút báo Tiếng Dân. Trong gần 16 năm tồn tại, tờ báo trở thành diễn đàn phản ánh đời sống xã hội, bảo vệ quyền lợi của người dân, truyền bá tư tưởng tiến bộ và cổ vũ lòng yêu nước.

Gần một thế kỷ sau, trong bối cảnh báo chí đứng trước những thay đổi mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và sự phân mảnh của công chúng, câu chuyện về Tiếng Dân vẫn gợi ra nhiều suy ngẫm.

Trong tham luận “Huỳnh Thúc Kháng và báo Tiếng Dân – Bài học về sứ mệnh của nhà báo với công tác báo chí hiện nay”, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Ngày nay, khi chúng ta nói về chuyển đổi số báo chí, về tòa soạn hội tụ, về báo chí dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đa nền tảng, kinh tế báo chí, đó đều là những vấn đề rất quan trọng, nhưng phía sau tất cả những vấn đề ấy vẫn phải là về con người làm báo. Nếu con người không trách nhiệm, công nghệ chỉ làm cho thông tin lan truyền nhanh hơn, nếu người làm báo không có đạo đức, công nghệ chỉ làm cho sai lầm có sức ảnh hưởng lớn hơn; nếu người làm báo không có bản lĩnh, thuật toán có thể quyết định nội dung nào sẽ được chú ý, nếu nhà báo xa rời nhân dân, báo chí có thể đánh mất chính đối tượng mà mình phục vụ”.

tieng noi vi dan cua cu huynh thuc khang van vang vong hinh anh 4
Di sản Cụ Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục gợi mở những câu hỏi cho hiện tại

Từ câu chuyện báo chí, bài học về trách nhiệm với nhân dân cũng được nhìn nhận ở một lĩnh vực khác, đó là xây dựng bộ máy nhà nước và nền công vụ.

Sau Cách mạng Tháng Tám, dù tuổi đã cao, cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn nhận lời Chủ tịch Hồ Chí Minh ra gánh vác việc nước. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, rồi Quyền Chủ tịch nước, Cụ để lại dấu ấn về sự liêm chính, công tâm, trọng đức, trọng tài và luôn đặt việc nước lên trên lợi ích riêng.

Ông Nguyễn Huy Hưng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nội vụ nêu rõ những cống hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Tưởng nhớ Cụ Huỳnh Thúc Kháng vì thế không chỉ là trở về với lịch sử để tri ân một bậc tiền nhân, ý nghĩa sâu xa hơn là làm cho những giá trị mà Cụ đã để lại tiếp tục sống trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong từng quyết định, từng việc làm và trong trách nhiệm phục vụ nhân dân hàng ngày”.

Những câu chuyện về cụ Huỳnh Thúc Kháng từ nghị trường đến báo chí, từ hoạt động xã hội đến những trọng trách của một chính quyền cách mạng non trẻ, di sản của Cụ tiếp tục gợi mở những câu hỏi cho hiện tại: Người trí thức hôm nay đóng góp gì cho đất nước? Người cán bộ hôm nay phụng sự nhân dân như thế nào? Và trong kỷ nguyên công nghệ, người làm báo sẽ giữ gìn trách nhiệm, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp ra sao?

Đây cũng là những nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo lần này: tri ân tiền nhân để giữ gìn đạo lý, tiếp nối sự nghiệp của tiền nhân để nhận lấy trách nhiệm.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn

VOV.VN - Sáng 20/9, thành phố Đà Nẵng khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn. Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đà Nẵng khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn

VOV.VN - Sáng 20/9, thành phố Đà Nẵng khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Ngũ Hành Sơn. Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN
Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN

VOV.VN - Ngày 18/9, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Diễn đàn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư".

Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN

Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon từ VIFC-DN

VOV.VN - Ngày 18/9, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Diễn đàn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư".

Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời, mở không gian thử nghiệm kinh tế tầm thấp
Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời, mở không gian thử nghiệm kinh tế tầm thấp

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay. Đây cũng là cơ sở để thành phố triển khai các hoạt động bay thử nghiệm, từng bước phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp.

Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời, mở không gian thử nghiệm kinh tế tầm thấp

Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời, mở không gian thử nghiệm kinh tế tầm thấp

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay. Đây cũng là cơ sở để thành phố triển khai các hoạt động bay thử nghiệm, từng bước phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội