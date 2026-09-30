Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, Hội thảo khoa học “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân” không chỉ nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp của một nhà chí sĩ, nhà báo, nhà lãnh đạo tiêu biểu mà còn đặt ra câu hỏi về cách tiếp nối những giá trị ấy trong đời sống hôm nay.

Hội thảo khoa học “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân”

150 năm đã đi qua kể từ ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng ra đời trên vùng đất Quảng Nam giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Từ một bậc đại khoa, Cụ lựa chọn con đường dấn thân vì dân, vì nước; từ phong trào Duy Tân, những năm tháng tù đày ở Côn Đảo, hoạt động nghị trường, báo chí đến khi gánh vác trọng trách trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ở bất cứ cương vị nào, Cụ vẫn giữ trọn khí tiết, bản lĩnh của một trí thức và tinh thần tận tụy phụng sự nhân dân.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo

Tại hội thảo, khoảng 200 đại biểu, trong đó có hơn 40 nhà khoa học cùng nhau nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp và di sản của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Những tham luận không chỉ góp thêm những tư liệu quý, góc nhìn về một nhân vật lịch sử mà còn đặt ra những vấn đề rất gần với đời sống hiện nay.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, giá trị của cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nằm trong lịch sử mà còn ở những bài học đối với hôm nay. “150 năm đã trôi qua, nhưng tiếng nói vì dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn vang vọng. Tôn vinh Cụ hôm nay là để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi trí thức, mỗi người Việt Nam tự soi mình vào tấm gương "không cầu danh vị, không cầu lợi lộc"; tiếp tục thắp sáng khát vọng học tập, cống hiến, đóng góp trí tuệ, tâm huyết xây dựng quê hương, đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của cụ Huỳnh Thúc Kháng”.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Thông điệp ấy cũng đặt ra yêu cầu quan trọng, tri ân tiền nhân không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhớ hay tôn vinh, mà phải được chuyển hóa thành hành động trong hiện tại. Từ góc nhìn của giới nghiên cứu, GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, ý nghĩa của hội thảo hôm nay không chỉ là việc tôn vinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, mà quan trọng hơn là chuyển hóa những giá trị, bài học từ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và hành động của Cụ thành hành động cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Trung ương vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Trong giai đoạn mới, học tập tấm gương Cụ Huỳnh phải trở thành việc làm thường xuyên, thực chất của mỗi cán bộ, đảng viên, rèn luyện bản lĩnh, khí tiết, liêm chính, tinh thần phụng sự, lấy lợi ích của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu và thước đo cao nhất của mọi hành động”, GS.TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

Từ những góc nhìn khác nhau, các tham luận tại hội thảo cùng gặp nhau ở một điểm: giá trị lớn nhất trong di sản Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nằm ở những việc Cụ đã làm mà ở cách Cụ lựa chọn và giữ vững con đường phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.

Đó là tinh thần khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, là bản lĩnh của người trí thức trước vận mệnh dân tộc, là sự liêm chính trước quyền lực, là trách nhiệm của người làm báo trước sự thật và công chúng, đồng thời là tinh thần trọng dân, gần dân và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Một trong những di sản đặc biệt của cụ Huỳnh Thúc Kháng được các đại biểu dành nhiều sự quan tâm là hoạt động báo chí. Năm 1927, Cụ sáng lập và trực tiếp làm Chủ nhiệm, Chủ bút báo Tiếng Dân. Trong gần 16 năm tồn tại, tờ báo trở thành diễn đàn phản ánh đời sống xã hội, bảo vệ quyền lợi của người dân, truyền bá tư tưởng tiến bộ và cổ vũ lòng yêu nước.

Gần một thế kỷ sau, trong bối cảnh báo chí đứng trước những thay đổi mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và sự phân mảnh của công chúng, câu chuyện về Tiếng Dân vẫn gợi ra nhiều suy ngẫm.

Trong tham luận “Huỳnh Thúc Kháng và báo Tiếng Dân – Bài học về sứ mệnh của nhà báo với công tác báo chí hiện nay”, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Ngày nay, khi chúng ta nói về chuyển đổi số báo chí, về tòa soạn hội tụ, về báo chí dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đa nền tảng, kinh tế báo chí, đó đều là những vấn đề rất quan trọng, nhưng phía sau tất cả những vấn đề ấy vẫn phải là về con người làm báo. Nếu con người không trách nhiệm, công nghệ chỉ làm cho thông tin lan truyền nhanh hơn, nếu người làm báo không có đạo đức, công nghệ chỉ làm cho sai lầm có sức ảnh hưởng lớn hơn; nếu người làm báo không có bản lĩnh, thuật toán có thể quyết định nội dung nào sẽ được chú ý, nếu nhà báo xa rời nhân dân, báo chí có thể đánh mất chính đối tượng mà mình phục vụ”.

Di sản Cụ Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục gợi mở những câu hỏi cho hiện tại

Từ câu chuyện báo chí, bài học về trách nhiệm với nhân dân cũng được nhìn nhận ở một lĩnh vực khác, đó là xây dựng bộ máy nhà nước và nền công vụ.

Sau Cách mạng Tháng Tám, dù tuổi đã cao, cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn nhận lời Chủ tịch Hồ Chí Minh ra gánh vác việc nước. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, rồi Quyền Chủ tịch nước, Cụ để lại dấu ấn về sự liêm chính, công tâm, trọng đức, trọng tài và luôn đặt việc nước lên trên lợi ích riêng.

Ông Nguyễn Huy Hưng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nội vụ nêu rõ những cống hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Tưởng nhớ Cụ Huỳnh Thúc Kháng vì thế không chỉ là trở về với lịch sử để tri ân một bậc tiền nhân, ý nghĩa sâu xa hơn là làm cho những giá trị mà Cụ đã để lại tiếp tục sống trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong từng quyết định, từng việc làm và trong trách nhiệm phục vụ nhân dân hàng ngày”.

Những câu chuyện về cụ Huỳnh Thúc Kháng từ nghị trường đến báo chí, từ hoạt động xã hội đến những trọng trách của một chính quyền cách mạng non trẻ, di sản của Cụ tiếp tục gợi mở những câu hỏi cho hiện tại: Người trí thức hôm nay đóng góp gì cho đất nước? Người cán bộ hôm nay phụng sự nhân dân như thế nào? Và trong kỷ nguyên công nghệ, người làm báo sẽ giữ gìn trách nhiệm, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp ra sao?

Đây cũng là những nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo lần này: tri ân tiền nhân để giữ gìn đạo lý, tiếp nối sự nghiệp của tiền nhân để nhận lấy trách nhiệm.