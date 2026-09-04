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Hiệu quả thực tiễn là thước đo đánh giá cán bộ

Thứ Sáu, 06:00, 04/09/2026
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VOV.VN - Từ tinh thần Chỉ thị 07, các cơ quan, đơn vị ở Thái Nguyên đang cụ thể hóa việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng những nhiệm vụ, tiêu chí và sản phẩm cụ thể, trong đó chú trọng đánh giá cán bộ bằng KPI và hiệu quả công việc.

Cụ thể hóa thành những nhiệm vụ thiết thực

Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" được đánh giá là có nhiều điểm mới, đặc biệt nhấn mạnh việc chuyển từ "học tập và làm theo" sang "học tập và thực hành", coi kết quả thực tiễn là thước đo đánh giá.

Việc triển khai Chỉ thị 07 ở sở đang được nhiều địa phương đẩy mạnh triển khai, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Bà Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Nam Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi nghiên cứu Chỉ thị 07, nhà trường đã cụ thể hóa các nội dung thành những nhiệm vụ thiết thực trong công tác quản lý và giảng dạy.

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Bà Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Nam Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên cho biết việc thực hiện Chỉ thị 07 bằng cách đánh giá KPI theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên

Theo bà Hồng, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không dừng ở nhận thức mà được chuyển hóa thành hành động cụ thể, từ phân công công việc, đổi mới phương pháp quản lý đến nâng cao chất lượng dạy học.

Trong hoạt động chuyên môn, giáo viên được yêu cầu nghiên cứu kỹ chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Một điểm mới đáng chú ý của Chỉ thị 07 là bổ sung nội dung về phương pháp Hồ Chí Minh. Theo bà Trần Thị Hồng, đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh đổi mới hiện nay.

Bà cho rằng, cùng với quá trình phát triển của đất nước và việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống trường học, các cơ sở giáo dục cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị nhà trường.

Người đứng đầu không chỉ thực hiện nhiệm vụ điều hành mà còn phải không ngừng nâng cao năng lực quản trị, tạo động lực, truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng đổi mới, sáng tạo, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

"Điều quan trọng nhất là mọi hoạt động đều hướng tới học sinh, coi học sinh là trung tâm và là sản phẩm của quá trình giáo dục", bà Hồng nhấn mạnh.

Đánh giá giáo viên bằng KPI và hiệu quả công việc

Theo Chỉ thị 07, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở đăng ký mô hình hay phong trào thi đua mà phải được đánh giá bằng kết quả thực tế. Để cụ thể hóa yêu cầu này, Trường Tiểu học số 1 Nam Hòa đã xây dựng hệ thống đánh giá theo KPI hằng tháng đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Theo bà Trần Thị Hồng, các tiêu chí đánh giá bao gồm phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, năng suất công việc và kết quả chuyên môn. Việc đánh giá được thực hiện theo từng tháng, tổng hợp theo quý và cả năm.

“Thông qua các sản phẩm, kết quả cụ thể của từng cá nhân, nhà trường có cơ sở khách quan để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công việc, đây cũng là thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên về đánh giá cán bộ thông qua các tiêu chí KPI”, bà Hồng cho biết.

Cho biết, thực hiện chủ trương của tỉnh Thái Nguyên về áp dụng bộ tiêu chí KPI, Trường Tiểu học số 1 Nam Hòa tiếp tục hoàn thiện hệ thống đánh giá theo hướng chi tiết hóa từng nhiệm vụ, từng vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai nhiều mô hình gắn với tinh thần Chỉ thị 07 như giáo viên đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số, nghiên cứu các sáng kiến nâng cao chất lượng dạy học và xây dựng môi trường trường học hạnh phúc. Theo bà Trần Thị Hồng, việc cụ thể hóa các tiêu chí không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản trị mà còn tạo điều kiện phát hiện, biểu dương những giáo viên có nhiều sáng tạo, đóng góp nổi bật trong quá trình đổi mới giáo dục. Qua đó, tinh thần học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh từng bước được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể trong hoạt động của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm

Theo ông Nguyễn Quốc Thái, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, kiểm soát quyền lực cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phải được thực hiện xuyên suốt toàn bộ quy trình công tác cán bộ, bảo đảm mọi khâu đều đúng nguyên tắc, quy định, có thể kiểm tra và truy trách nhiệm khi cần thiết.

Ông cho biết, trong công tác cán bộ ở địa phương là từng bước chuyển từ phương thức đánh giá mang tính cảm tính sang đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng. “Việc đánh giá được thực hiện gắn với phương pháp đo lường bằng KPI. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức được đánh giá trên hai nhóm tiêu chí, gồm 30 điểm đối với các tiêu chí chung và 70 điểm đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ”, ông Thái cho biết.

Phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được xác định dựa trên các yếu tố về số lượng, chất lượng và tiến độ công việc. Qua đó, kết hợp giữa đánh giá định tính và định lượng, trong đó chú trọng chất lượng sản phẩm đầu ra và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ gắn với chức trách được giao. Quá trình đánh giá được đặt trong yêu cầu “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời thực hiện nguyên tắc “một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính”.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng cách làm này nhằm từng bước khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ còn cảm tính, nể nang, né tránh hoặc thiếu thực chất. Đồng thời, kết quả đánh giá tạo cơ sở cụ thể hơn cho việc quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ.

Cùng với đổi mới đánh giá, công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc “có mở, có động, có vào, có ra”, thường xuyên rà soát, sàng lọc để bảo đảm đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc bổ nhiệm cán bộ được gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan. Qua đó, từng bước nâng cao tính công khai, minh bạch, chặt chẽ trong quy trình cán bộ. 

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Chỉ thị 07: Không để học tập và thực hành theo Bác dừng ở khẩu hiệu

VOV.VN - Chỉ thị 07-CT/TW không chỉ đặt ra yêu cầu tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, mà quan trọng hơn là phải đưa những giá trị đó vào công việc cụ thể, gắn với trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Cao Thắng/VOV.VN
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