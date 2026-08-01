Hiệu quả thực tiễn trở thành thước đo học tập và làm theo gương Bác

Ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới". Chỉ thị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành, kế thừa những kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2016, đồng thời bổ sung nhiều nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2/1961. Ảnh: Tư liệu

Lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

Theo GS.TS Mạch Quang Thắng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dấu ấn nổi bật của Chỉ thị 07 là coi hiệu quả thực tiễn là tiêu chí xuyên suốt trong quá trình học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

"Trước đây việc học tập và làm theo Bác có lúc chưa nhấn mạnh đầy đủ yếu tố này. Trong khi đó, Chỉ thị 07 xác định rõ hiệu quả chính là thước đo cốt lõi. Yếu tố này được thể hiện cụ thể bằng việc lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như đối với hoạt động của Đảng và hệ thống chính trị làm tiêu chí đánh giá", GS.TS Mạch Quang Thắng nói.

GS.TS Mạch Quang Thắng - nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, TS. Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho rằng, gọi Chỉ thị 07 là một "bước phát triển mới" của Chỉ thị 05 sẽ chính xác hơn là chỉ nhìn nhận đây là sự khác biệt. Sau 10 năm triển khai Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong toàn Đảng. Trên nền tảng đó, Chỉ thị 07 tiếp tục nâng tầm yêu cầu, gắn việc học tập và thực hành với xây dựng Đảng, đổi mới quản trị quốc gia và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Theo TS. Chu Đức Tính, sự phát triển này được thể hiện rõ nhất ở việc chuyển trọng tâm từ nhận thức sang hành động, "thực hành" theo gương Bác, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Điều đó không chỉ góp phần khắc phục tình trạng học tập mang tính hình thức mà còn đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải chuyển hóa nhận thức thành kết quả công việc cụ thể, được đánh giá bằng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của Nhân dân.

Đây cũng là yêu cầu phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra.

Bổ sung "phương pháp Hồ Chí Minh" vào yêu cầu rèn luyện

Bên cạnh việc đề cao hiệu quả thực tiễn, Chỉ thị 07 còn bổ sung một nội dung mới mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc là yêu cầu học tập "phương pháp Hồ Chí Minh". Theo TS. Chu Đức Tính, nếu trước đây việc học tập chủ yếu tập trung vào tư tưởng, đạo đức và phong cách thì nay được mở rộng sang phương pháp tư duy, phương pháp lãnh đạo, phương pháp làm việc và phương pháp trọng dân, gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên học tập những giá trị tư tưởng mà còn tiếp cận cách thức giải quyết công việc, phương pháp lãnh đạo dân chủ, trọng dân, gần dân, từ đó nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

TS. Chu Đức Tính cho rằng việc bổ sung nội dung này đáp ứng trực tiếp yêu cầu của bối cảnh quản trị hiện đại. Đất nước đang chuyển đổi phương thức quản lý, hướng tới mô hình chính quyền phục vụ, kiến tạo và hợp tác cùng phát triển với nhân dân thay cho tư duy quản lý hành chính đơn thuần.

TS. Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh

"Khi bộ máy tinh gọn hơn và khoảng cách giữa chính quyền với người dân được thu hẹp, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức bắt buộc phải nâng cao trình độ, năng lực thực thi và thói quen làm việc sâu sát cơ sở. Phương pháp Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam để rèn luyện đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", TS. Chu Đức Tính nói.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Để hiện thực hóa yêu cầu đó, Chỉ thị 07 đồng thời đề cao vai trò và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Không chỉ yêu cầu công khai cam kết cá nhân, Chỉ thị còn gắn kết quả thực hiện với công tác đánh giá, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, qua đó tăng cường trách nhiệm giải trình và bảo đảm người đứng đầu thực sự là hạt nhân dẫn dắt sự đổi mới trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Các chuyên gia cho rằng, vai trò của người lãnh đạo trong cơ chế tập trung dân chủ luôn mang tính quyết định. Người lãnh đạo thời kỳ mới không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng mà phải có tầm nhìn chiến lược, khả năng nắm bắt sâu sắc giữa lý luận với thực tiễn và chuẩn mực cao về đạo đức công vụ. Uy tín của người đứng đầu không đo đếm bằng văn bằng, chứng chỉ mà thể hiện qua năng lực quản lý và sự lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng.

Sức nặng của Chỉ thị 07 còn nằm ở mục tiêu xóa bỏ triệt để 4 biểu hiện yếu kém khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ hiện nay: nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói không đi đôi với làm và nói một đằng làm một nẻo. Việc công khai cam kết cá nhân buộc người lãnh đạo phải từ bỏ thói quen diễn thuyết suông để bắt tay vào công việc thực tế.

Nhắc lại lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Thanh Hóa vào tháng 2/1947 rằng muốn đạt kết quả thì "phải xắn tay áo lên làm", GS.TS Mạch Quang Thắng khẳng định đây chính là tinh thần cốt lõi mà Chỉ thị 07 đòi hỏi ở người đứng đầu. Khi kết quả thực hành trở thành căn cứ sống còn trong công tác cán bộ, văn hóa lãnh đạo và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống chính trị sẽ có những chuyển biến thực chất, đáp ứng sự tin tưởng của nhân dân.