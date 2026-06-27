Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Lan tỏa di sản Hồ Chí Minh

Chuỗi hoạt động bao gồm việc tổ chức trưng bày chuyên đề, chỉnh lý Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử Sống và dâng hương tưởng niệm Người. Đây là dịp quan trọng nhằm lan tỏa di sản Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò của Người trong việc đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Đoàn Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil. Nơi đây hiện lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý về cuộc đời, sự nghiệp và hoạt động cách mạng của Người tại Pháp.

Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của nhiều bà con kiều bào và bạn bè quốc tế

Phát biểu về tầm vóc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa của chuỗi hoạt động này, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chia sẻ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người của lịch sử, làm nên lịch sử. Người đã bắt nghiệp cầu hữu nghị đầu tiên, đặt nền móng cho sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia Việt-Pháp.

"Hoạt động dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử Sống, phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề và thực hiện chỉnh lý không gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bảo tàng nhằm lam tỏa, tôn vinh di sản Hồ Chí Minh và khơi dậy lòng yêu nước, yêu Bác Hồ của kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp", theo bà Lê Thị Phượng.

Đoàn công tác dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên công viên Montreuil, Pháp.

Không chỉ có ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng kiều bào, những tư liệu, hình ảnh sinh động về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp còn chạm đến trái tim của những bạn trẻ quốc tế.

Có mặt tại không gian trưng bày, anh Hugo Liao bày tỏ sự xúc động và xem đây là nguồn cảm hứng lớn lao: "Qua những bức ảnh này, tôi cảm nhận được rất nhiều câu chuyện, vì thực sự rất cảm hứng khi biết về lịch sử Việt Nam; giúp tôi hiểu biết nhiều hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã giúp Việt Nam giành được độc lập. Thật tuyệt vời khi lưu giữ nhiều ký ức về Người".

Trưng bày chuyên đề “Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch – Không gian hữu nghị, hòa bình Việt Nam – Pháp” giới thiệu những tư liệu, hình ảnh tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Di tích quốc gia đặc biệt, nơi Người đã sống và làm việc lâu nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, 15 năm cuối đời, từ năm 1954-1969, đồng thời làm nổi bật những giá trị lịch sử, văn hóa cùng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp, góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã phối hợp với Đoàn công tác Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiến hành bổ sung tư liệu, hình ảnh và sắp xếp, hoàn thiện không gian trưng bày, thư viện Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán.

Cũng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, đoàn đại biểu Khu Di tích Phủ Chủ tịch đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pháp.

Hai bên đã trao đổi về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh tại nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các cơ quan đại diện ngoại giao, văn hoá trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt – Pháp.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã phối hợp với Đoàn công tác Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiến hành bổ sung tư liệu, hình ảnh và sắp xếp, hoàn thiện không gian trưng bày, thư viện Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán. Hoạt động góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đồng thời tạo điểm sinh hoạt văn hóa, chính trị có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và bạn bè quốc tế.