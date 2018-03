Hình ảnh Thủ tướng chủ trì buổi tổng duyệt chuẩn bị GMS6 và CLV10

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia để chủ trì Tổng duyệt chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 10. Cùng tham gia Tổng duyệt có Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Y tế, Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các thành viên khác của Ban Tổ chức Hội nghị. Tại buổi Tổng duyệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên Ban Tổ chức đã rà soát và diễn tập như thực tế kịch bản của từng phiên họp, kế hoạch di chuyển các đội hình xe, các hoạt động văn hoá nghệ thuật, các phương án đón, tiễn Lãnh đạo cấp cao các nước.... Trong phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là hai trong các sự kiện đa phương lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2018. Theo Thủ tướng, đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định cam kết và đóng góp của mình vào các cơ chế hợp tác Mekong nói chung và GMS và CLV nói riêng, đồng thời, thúc đẩy hợp tác khu vực nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các tiểu ban, ban thư ký và các bộ ngành liên quan tập trung ưu tiên, làm tốt nhất các phần việc được giao; chuẩn bị chu đáo các phương án tổ chức, lễ tân, báo chí, hậu cần, an ninh, y tế và các phương án dự phòng khác... Thủ tướng yêu cầu công tác tổ chức cần để không chỉ bạn bè các nước đến tham dự cảm nhận được sự mến khách, trọng thị và tiềm năng của đất nước, con người Việt Nam mà cả người dân Việt Nam cũng hiểu hơn, thấy được ý nghĩa quan trọng của các hội nghị này. Ảnh Thủ tướng tại Trung tâm chỉ huy an ninh của Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị Cấp cao CLV10. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo dõi màn hình giám sát an ninh tại Trung tâm chỉ huy an ninh của Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị Cấp cao CLV10. Phát biểu chỉ đạo tại Trung tâm chỉ huy an ninh, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị Cấp cao CLV10. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm báo chí của Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị Cấp cao CLV10. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, các đơn vị đã khẩn trương rút kinh nghiệm, điều chỉnh và khắc phục kịp thời những khâu còn chưa hoàn thiện nhằm đảm bảo các hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị Cấp cao CLV10 thành công về mọi mặt./.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia để chủ trì Tổng duyệt chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 10. Cùng tham gia Tổng duyệt có Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Y tế, Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các thành viên khác của Ban Tổ chức Hội nghị. Tại buổi Tổng duyệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên Ban Tổ chức đã rà soát và diễn tập như thực tế kịch bản của từng phiên họp, kế hoạch di chuyển các đội hình xe, các hoạt động văn hoá nghệ thuật, các phương án đón, tiễn Lãnh đạo cấp cao các nước.... Trong phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là hai trong các sự kiện đa phương lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2018. Theo Thủ tướng, đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định cam kết và đóng góp của mình vào các cơ chế hợp tác Mekong nói chung và GMS và CLV nói riêng, đồng thời, thúc đẩy hợp tác khu vực nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các tiểu ban, ban thư ký và các bộ ngành liên quan tập trung ưu tiên, làm tốt nhất các phần việc được giao; chuẩn bị chu đáo các phương án tổ chức, lễ tân, báo chí, hậu cần, an ninh, y tế và các phương án dự phòng khác... Thủ tướng yêu cầu công tác tổ chức cần để không chỉ bạn bè các nước đến tham dự cảm nhận được sự mến khách, trọng thị và tiềm năng của đất nước, con người Việt Nam mà cả người dân Việt Nam cũng hiểu hơn, thấy được ý nghĩa quan trọng của các hội nghị này. Ảnh Thủ tướng tại Trung tâm chỉ huy an ninh của Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị Cấp cao CLV10. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo dõi màn hình giám sát an ninh tại Trung tâm chỉ huy an ninh của Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị Cấp cao CLV10. Phát biểu chỉ đạo tại Trung tâm chỉ huy an ninh, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị Cấp cao CLV10. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm báo chí của Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị Cấp cao CLV10. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, các đơn vị đã khẩn trương rút kinh nghiệm, điều chỉnh và khắc phục kịp thời những khâu còn chưa hoàn thiện nhằm đảm bảo các hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị Cấp cao CLV10 thành công về mọi mặt./.