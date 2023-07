"Hoa Kỳ coi Việt Nam là một trong những đối tác then chốt trong khu vực"

Đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 4

VOV.VN - Đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 4 diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ), trong hai ngày 27-28/7. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm trưởng đoàn.