Sáng nay (9/9), làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng qua và việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ phải hoàn thành mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân trước ngày 15/9/2026.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, Bộ đã chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đến nay các bộ, cơ quan ngang bộ đã giảm 40 phòng thuộc vụ, giảm 55 đơn vị sự nghiệp công lập bên trong so với thời điểm 30/9/2025; đã kịp thời tổng hợp, tham mưu tháo gỡ khó khăn về biên chế, chất lượng nhân lực cấp xã, hạ tầng số, trụ sở, tài sản công; hoàn thành hướng dẫn 100% nhiệm vụ phân cấp, phân quyền cho địa phương; phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp, nhất là cấp xã, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm hơn 41.500 đơn vị.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ phải hoàn thành mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân trước ngày 15/9/2026

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện Nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, đồng bộ với Chiến lược quốc gia về nhân tài; Triển khai xây dựng 2 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Đề án mô hình tự quản của cộng đồng dân cư phù hợp với thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và yêu cầu của tình hình mới’’; Đề án nghiên cứu hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển, gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở. Bộ cũng đang tích cực triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành liên quan tổ chức lấy mẫu, giám định, đối chiếu bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng tiến độ…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất nặng nề, yêu cầu cao, vì vậy, Bộ Nội vụ phải thực sự thay đổi tư duy của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu, từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển.

Về chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ bám sát Kết luận số 76 của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 64 của Bộ Chính trị và các kết luận có liên quan để tham mưu bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, phải thường xuyên nắm chắc tình hình vận hành chính quyền địa phương cấp xã, theo dõi, đánh giá để tham mưu điều chỉnh chính sách kịp thời.

Toàn cảnh cuộc họp

"Ưu tiên đặc biệt cho việc chỉ đạo đôn đốc nắm bắt tình hình vận hành của chính quyền địa phương hai cấp và các nội dung có liên quan, nhất là về điều chỉnh bổ sung rồi sắp xếp, chất lượng vận hành của chính quyền cấp xã. Và trong vận hành chính quyền cấp xã cần đánh giá thật đúng phần phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền ở cấp cơ sở, còn vướng ở đâu, do thủ tục hành chính hay là do yếu tố con người. Nhiệm vụ nào lớn thì rút về tỉnh, tỉnh nào thấy nặng thì trả về Bộ như như lần trước chúng ta điều chỉnh 10 nhiệm vụ", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu hoàn thành mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân để báo cáo Đảng ủy Chính phủ, chậm nhất là ngày 15/9; hoàn thiện các quy định liên quan đến tiêu chuẩn đơn vị hành chính và khẩn trương trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các đơn vị hành chính đô thị ở cấp xã đủ điều kiện. Đồng thời, rà soát, đổi mới phương pháp, cách thức thiết kế chính sách đối với lĩnh vực công chức, công vụ theo hướng rõ ràng, đơn giản, khả thi, nhất là các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ, nâng cao trách nhiệm của người thực thi công vụ.