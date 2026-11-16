Hoàn thiện 2 dự thảo luật về bất động sản, nhà ở

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 586/TB-VPCP ngày 15/11/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện báo cáo giải trình và chỉnh lý hai dự thảo luật, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách tại Nghị quyết số 21-NQ/TW và các kết luận của Bộ Chính trị.

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Không để trục lợi chính sách trong xây dựng pháp luật

Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp cùng các bộ, cơ quan đã nỗ lực, trách nhiệm, khẩn trương xây dựng, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo hai luật trong thời gian ngắn.

Để bảo đảm chất lượng các dự án luật, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, các Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Lê Tiến Châu cùng những ý kiến xác đáng của các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành tại cuộc họp.

Đồng thời, Bộ Xây dựng phải báo cáo, giải trình đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Thành viên Chính phủ; bảo đảm tính thống nhất giữa các luật. Những quy định mang tính chất chuyên ngành phải được quy định, sửa đổi tại các luật tương ứng như Luật Thuế, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư...

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về tiến độ, nội dung và chất lượng dự thảo luật theo đúng quy định của pháp luật.

Việc hoàn thiện chính sách phải bảo đảm nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra trục lợi chính sách, theo tinh thần Quyết định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp cùng các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ và chỉnh lý hai dự án luật, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét để kịp thời trình Quốc hội.

Rà soát kỹ các quy định về chuyển nhượng dự án, nhà ở xã hội

Đối với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo rõ việc tiếp thu, giải trình các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thành viên Chính phủ, tập trung vào một số nội dung quan trọng.

Trong đó, cần làm rõ quy định về chuyển nhượng dự án; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; quỹ đất thanh toán cho dự án BT; chuyển nhượng hợp đồng và khoản 5% giá trị thanh toán còn lại của người mua.

Đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), các nội dung cần được rà soát, giải trình gồm: sở hữu nhà ở của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; việc lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về khu vực người nước ngoài được sở hữu nhà ở; nghĩa vụ nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại và quy định bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các quy định về ưu đãi nhà ở cho thuê không bằng vốn Nhà nước; tỷ lệ sở hữu căn hộ của người nước ngoài (30%); nhà ở tái định cư và công chứng.

Đây là những nội dung cần được nghiên cứu kỹ, bảo đảm quy định rõ ràng, thống nhất, khả thi trước khi trình Quốc hội xem xét.

Không để phát sinh vướng mắc sau khi luật được thông qua

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát các luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và các luật có liên quan.

Việc rà soát phải đối chiếu cả ba dự thảo luật, làm rõ những điều khoản đã thống nhất, những nội dung còn chưa thống nhất và phương án xử lý. Trong đó, Luật Đất đai đến nay cơ bản đã thống nhất, là cơ sở để tiếp tục rà soát hai dự án luật còn lại.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo, bảo đảm không để phát sinh khó khăn, vướng mắc sau khi các dự án luật được Quốc hội thông qua.

Các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công an, Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm gửi ý kiến chính thức bằng văn bản đến Bộ Xây dựng về những nội dung liên quan đến hai dự án luật; đồng thời chịu trách nhiệm về các quy định thuộc chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của mình.