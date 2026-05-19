"Học Bác không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể, hiệu quả thực chất"

Chiều 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tại hội nghị.

Từ lời Bác dạy đã khơi dậy khát vọng lao động và cống hiến của người lao động Việt Nam. Đó là tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh, luôn cố gắng vươn lên, học tập suốt đời và sống có ích, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào như anh Nguyễn Thanh Điền, công nhân Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam (TP Hồ Chí Minh).

Đó là khát vọng đổi mới chính mình để nâng cao năng suất lao động và khẳng định tinh thần sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ của chị Trần Thùy Dương, Công đoàn Công ty Cổ phần FPT.

"Sau biến cố tai nạn lao động nghiêm trọng, bị thương tổn 85%, lúc ấy tôi rơi vào trạng thái bế tắc, tiêu cực. Và trong những lúc đó nghĩ đến những câu chuyện của Bác về tinh thần tự tin, tự lực, không bao giờ đầu hàng trước số phận đã thôi thúc tôi cố gắng phấn đấu trở nên có ích hơn với công ty, với xã hội. Ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua".

Đối với những người lao động nói chung và đặc biệt là trong một công ty công nghệ như FPT thì việc học tập, sáng tạo, thay đổi, đổi mới liên tục có thể coi là một lẽ sống còn để doanh nghiệp có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Ở FPT từ đội ngũ lãnh đạo đến từng người lao động đều thấm nhuần tinh thần học tập suốt đời của Bác. Việc học hỏi, đổi mới sáng tạo không ngừng với mong muốn có thêm nhiều sáng tạo mới, sáng kiến mới, sản phẩm công nghệ mới made by FPT, made by Việt Nam.

Anh Điền và chị Dương là hai trong số 88 cá nhân và 43 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập vào làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2023- 2025.

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức hàng chục nghìn hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động tuyên truyền, quán triệt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Toàn hệ thống công đoàn đã xây dựng và duy trì hàng nghìn mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như: “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Góc học tập, làm theo Bác”, “Công nhân làm theo lời Bác”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”....

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, quán triệt tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước, các cấp công đoàn chú trọng phát động các phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nươc.

5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp gần 103 nghìn tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96 nghìn cá nhân và gần 30 nghìn tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điều đó đòi hỏi tổ chức công đoàn Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 gắn với nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là các nghị quyết phát triển văn hoá con người Việt Nam, về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

"Phải chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan toả những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Học Bác không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả thực chất và niềm tin của người lao động", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.