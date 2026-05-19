"Học Bác không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể, hiệu quả thực chất"

Thứ Ba, 17:34, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Phải chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan toả những giá trị tốt đẹp trong xã hội”. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh điều này tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Chiều 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tại hội nghị.

Từ lời Bác dạy đã khơi dậy khát vọng lao động và cống hiến của người lao động Việt Nam. Đó là tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh, luôn cố gắng vươn lên, học tập suốt đời và sống có ích, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào như anh Nguyễn Thanh Điền, công nhân Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam (TP Hồ Chí Minh).

Anh Nguyễn Thanh Điền, công nhân Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam (TP Hồ Chí Minh).

Đó là khát vọng đổi mới chính mình để nâng cao năng suất lao động và khẳng định tinh thần sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ của chị Trần Thùy Dương, Công đoàn Công ty Cổ phần FPT.

"Sau biến cố tai nạn lao động nghiêm trọng, bị thương tổn 85%, lúc ấy tôi rơi vào trạng thái bế tắc, tiêu cực. Và trong những lúc đó nghĩ đến những câu chuyện của Bác về tinh thần tự tin, tự lực, không bao giờ đầu hàng trước số phận đã thôi thúc tôi cố gắng phấn đấu trở nên có ích hơn với công ty, với xã hội. Ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua". 

Đối với những người lao động nói chung và đặc biệt là trong một công ty công nghệ như FPT thì việc học tập, sáng tạo, thay đổi, đổi mới liên tục có thể coi là một lẽ sống còn để doanh nghiệp có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Ở FPT từ đội ngũ lãnh đạo đến từng người lao động đều thấm nhuần tinh thần học tập suốt đời của Bác. Việc học hỏi, đổi mới sáng tạo không ngừng với mong muốn có thêm nhiều sáng tạo mới, sáng kiến mới, sản phẩm công nghệ mới made by FPT, made by Việt Nam. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh Điền và chị Dương là hai trong số 88 cá nhân và 43 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập vào làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2023- 2025.

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức hàng chục nghìn hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động tuyên truyền, quán triệt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Toàn hệ thống công đoàn đã xây dựng và duy trì hàng nghìn mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như: “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Góc học tập, làm theo Bác”, “Công nhân làm theo lời Bác”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”....  

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, quán triệt tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước, các cấp công đoàn chú trọng phát động các phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nươc.

5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp gần 103 nghìn tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96 nghìn cá nhân và gần 30 nghìn tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điều đó đòi hỏi tổ chức công đoàn Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 gắn với nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là các nghị quyết phát triển văn hoá con người Việt Nam, về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

"Phải chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan toả những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Học Bác không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả thực chất và niềm tin của người lao động", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân

VOV.VN - Chiều 10/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ tôn vinh 80 gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân (18/4/1946 – 18/4/2026). Dự lễ tôn vinh có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Kỷ nguyên vươn mình và khát vọng từ những điển hình tiên tiến

VOV.VN - Trong hành trình phát triển của TP.HCM, phong trào thi đua yêu nước luôn là sợi chỉ đỏ kết nối mọi tầng lớp, lĩnh vực - từ sản xuất, kinh doanh đến y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã biến tinh thần thi đua thành hành động, thắp sáng ngọn lửa sáng tạo và cống hiến.

Nghệ An tôn vinh 166 điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước năm 2025

VOV.VN - Sáng 26/9, tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước tỉnh năm 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”. Đại hội có sự tham gia của 423 đại biểu, trong đó có 166 đại biểu là điển hình tiên tiến được tôn vinh.

Công an Sơn La tôn vinh 100 điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020 - 2025

VOV.VN - Trong số 100 điển hình tiên tiến được tôn vinh, có 10 tập thể, 70 cá nhân trong lực lượng Công an nhân dân; số còn lại là các cá nhân ngoài lực lượng thuộc các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

