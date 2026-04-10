Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân

Thứ Sáu, 21:02, 10/04/2026
VOV.VN - Chiều 10/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ tôn vinh 80 gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân (18/4/1946 – 18/4/2026). Dự lễ tôn vinh có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân luôn nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết hiệp đồng, phát huy bản chất trí tuệ, nhạy bén, sáng tạo và lòng trung thành tuyệt đối; luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Những thành tích, chiến công, cống hiến, hy sinh của lớp lớp các thế hệ lãnh đạo, cán bộ tham mưu Công an Nhân dân trong 80 năm qua đã hun đúc truyền thống: “trung thành - tận tụy; mưu trí - sáng tạo; đoàn kết - lập công”, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý, tô thắm truyền thống của lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao giấy chứng nhận cho cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng tham mưu Công an Nhân dân.

Đặc biệt, 80 điển hình tiên tiến được lựa chọn, tôn vinh là những tập thể, cá nhân tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân; là sự tiếp nối, thể hiện sáng ngời phẩm chất của người cán bộ tham mưu qua các thời kỳ, trung thành, mẫn cán, tỉ mỉ, khách quan, thận trọng, trí tuệ, nhạy bén, sáng tạo, luôn phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hải Phòng, một trong 80 điển hình tiên tiến được tôn vinh chia sẻ: “Tiếp bước những thế hệ cha anh đi trước, thế hệ cán bộ tham mưu hôm nay luôn giữ trọn lời thề danh dự trước Đảng, trước ngành; nguyện kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, quyết tâm dốc toàn tâm, toàn sức, đổi mới sáng tạo, nâng tầm tư duy tham mưu bứt phá, sẵn sàng viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng tham mưu Công an Nhân dân anh hùng; tiếp tục cố gắng phấn đấu, ghi dấu ấn đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của lực lượng công an, tạo nền tảng vững chắc hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân và 100 năm Ngày truyền thống lực lượng tham mưu Công an Nhân dân”.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và tri ân những thành tích, kết quả, cống hiến, đóng góp của lực lượng Tham mưu CAND trong 80 năm qua; biểu dương 80 gương điển hình tiên tiến được tôn vinh hôm nay.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII xác định phương hướng lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gia tăng đóng góp thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, công tác công an tạo nền tảng thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Bối cảnh đó đang đặt ra trách nhiệm rất vẻ vang đối với lực lượng tham mưu Công an Nhân dân; vừa phải là lực lượng gương mẫu nhất, đi đầu trong Công an nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII; vừa phải làm tốt công tác tham mưu, điều phối, bảo đảm toàn lực lượng Công an nhân dân về đích, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng tham mưu Công an Nhân dân

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng tham mưu Công an Nhân dân cần đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, phương pháp làm việc, sớm hình thành cơ chế thúc đẩy thực thi nhiệm vụ hiệu quả, xuyên suốt từ Bộ đến địa phương. Qua công tác tham mưu, nhất là qua việc thực hiện cơ chế đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, đề xuất biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt, có cách làm hay, sáng tạo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị: “Tôi đề nghị cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện để lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân hoàn thành nhiệm vụ; mong muốn các đồng chí dự chương trình hôm nay, trên mỗi cương vị công tác, với điều kiện phù hợp, tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, dành sự quan tâm, hỗ trợ đối với công tác tham mưu và lực lượng tham mưu Công an Nhân dân.

Với các đồng chí điển hình tiên tiến, cần phát huy cao độ những kết quả đã đạt được, tiếp tục nêu gương sáng về tinh thần kiên định, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao giấy chứng nhận cho cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng tham mưu Công an Nhân dân

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân.

Phát huy vai trò phụ nữ Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - Trong tiến trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) hiện đại, chính quy, tinh nhuệ và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định rõ nét, không chỉ ở phạm vi tham gia mà còn ở chiều sâu đóng góp và năng lực dẫn dắt.

Việt Cường/VOV1
Tag: bộ trưởng bộ công an Lương Tam Quang điển hình tiên tiến Công an nhân dân tôn vinh công an nhân dân
TP.HCM tính phương án miễn 100% vé xe buýt nhưng bắt buộc quét thẻ, QR
Ngưng hoạt động đơn vị cung cấp suất ăn vụ 148 học sinh nghi ngộ độc ở TP.HCM
