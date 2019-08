Học và làm theo bác, xây dựng hình ảnh Người thợ mỏ - người chiến sĩ

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến ngành than và những người thợ vùng mỏ Quảng Ninh. Năm 1968, tại buổi tiếp anh chị em công nhân có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, Bác căn dặn:“Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc. Bác mong tất cả công nhân và cán bộ cố gắng hơn nữa, đẩy mạnh ngành than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác”. Đáp lại tình cảm và sự quan tâm của Người, cán bộ và công nhân ngành than luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác.

Năm nay kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, trong phong trào thi đua của ngành than đã xuất hiện nhiều tấm gương công nhân tiêu biểu. Anh Phạm Đức An, Công ty cổ phần than Hà Lầm, Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam là một trong những công nhân tiêu biểu ấy.

Anh Phạm Đức An tại lễ tuyên dương của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam.

Sinh năm 1973, anh Phạm Đức An, tổ trưởng tổ sản xuất, Công trường kiến thiết cơ bản 2, đã có 25 năm cống hiến cho ngành than. Kinh nghiệm của 25 năm gắn bó với nghề thợ lò, cộng với sức trẻ và lòng nhiệt tình, anh An luôn đi đầu trong mọi công việc, tận tình chỉ bảo về kỹ năng làm việc cho công nhân mới vào nghề. Anh cũng chính là người thắp lửa cho đồng nghiệp tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”.



Với anh Phạm Đức An, những lời căn dặn của Bác Hồ, di nguyện của Bác trong Di chúc khi nói về nhân dân lao động là động lực để anh cùng Tổ đào lò do anh làm Tổ trưởng phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đơn vị tiêu biểu của Công ty. Riêng Phạm Đức An vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Giá trị văn hóa của Di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho muôn đời sau là nêu gương thuyết phục nhân dân; là xây dựng đời sống văn hóa mới với lối sống tiết kiệm, không lãng phí. Vì thế, chăm lo quyền lợi cho công nhân trực tiếp sản xuất, nêu gương trong thực hành tiết kiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo ông Trịnh Ngọc Toản, Chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần than Hà Lầm, từ những việc đó ở Công ty đã xuất hiện những công nhân tiêu biểu suất xắc như Phạm Đức An. Và anh An cũng là tấm gương để những người lao động khác nhìn vào, làm theo.

Ông Trịnh Ngọc Toản cho biết: "Noi gương Bác bằng những việc làm thiết thực như tiết kiệm, công nhân bậc cao kèm cặp dìu dắt những công nhân mới, chúng tôi luôn quán triệt cho người lao động thấm nhuần và từ đó lan tỏa để thực hiện. Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, đời thường chứ không phải là cái gì đó cao siêu. Anh Phạm Đức An chính là người công nhân tiêu biểu như thế, luôn quan tâm dìu dắt những công nhân đi sau, anh là tấm gương để những người lao động khác noi theo và trong quá trình công tác được Đảng, Nhà nước tặng nhiều giải thưởng”

Việc phát hiện những gương điển hình để từ đó nhân rộng, trở thành phong trào thi đua; tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo họ trở thành nguồn nhân lực kế tục theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng ủy Công ty than Hà Lầm luôn đặt ra mục tiêu thực hiện. Ông Vũ Đình Rạo, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nhận xét, Phạm Đức An là một trong những nguồn nhân lực kế tục xuất sắc không chỉ của Công ty mà còn của Đảng bộ than Quảng Ninh.

Công nhân Phạm Đức An trong ca sản xuất ở hầm lò.

Ông Vũ Đình Rạo nhấn mạnh: "Đồng chí An là một tấm gương tiêu biểu, thực sự phát huy được vai trò đầu tàu gương mẫu. Tổ sản xuất của đồng chí liên tục nhiều năm là tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều công nhân xuất sắc. Hiện nay Đảng bộ than Quảng Ninh đang có chương trình xây dựng hình ảnh “người thợ mỏ, người chiến sỹ” để tuyên dương hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đồng chí Phạm Đức An cũng liên tục được tuyên dương trong chương trình này và tuyên dương đảng viên xuất sắc trong học tập và thực hiện Chỉ thị 05”

Năm nay, tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Than Quảng Ninh đang quyết tâm thực hiện tốt những lời Bác căn dặn với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh cho biết, năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam đã 3 lần tăng lương và năm nay tiếp tục tăng bình quân 14%. 6 tháng đầu năm nay, lương bình quân của Tập đoàn là 11,4 triệu đồng 1 người 1 tháng. Riêng thợ lò bình quân là 18 triệu đồng 1 người 1 tháng. Cùng với việc xây dựng hình ảnh “người thợ mỏ-người chiến sỹ” như lời căn dặn của Bác đối với ngành than, theo ông Nguyễn Mạnh Tường, đây là việc làm thiết thực của ngành than trong thực hiện Di chúc của Người.

Xây dựng, nhân rộng những điển hình trong lao động sản xuất gắn với hình ảnh “người thợ mỏ-người chiến sỹ”; gìn giữ và phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” của ngành than, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện, biến lời căn dặn và mong muốn của Bác“đẩy mạnh ngành Than trở thành ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác và tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp…” thành hiện thực./.