Hội đàm Việt Nam - EU: Đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ

Thứ Tư, 05:14, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/3, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về Đối tác quốc tế Jozef Síkela đang ở thăm Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần này của Cao ủy J. Síkela, nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của một Cao ủy EU tới Việt Nam ngay sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 1/2026, thể hiện quyết tâm của EU nhằm cụ thể hóa các nội hàm của khuôn khổ đối tác vừa được thiết lập. 

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về Đối tác quốc tế Jozef Síkela.

Bộ trưởng chia sẻ về những kết quả quan trọng, đặc biệt là những định hướng chiến lược lớn của Việt Nam, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra. Nhấn mạnh mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn hai bên nâng tầm hợp tác theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Nhằm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh phối hợp nhằm triển khai hiệu quả các nội hàm hợp tác, nhất là trụ cột hợp tác mới về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng đề nghị hai bên khai thác hiệu quả hơn nữa Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) để mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại; đề nghị EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA), gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản Việt Nam, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về Đối tác quốc tế Jozef Síkela

Cao ủy J. Síkela đánh giá cao các thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được thời gian qua trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động. Bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn và định hướng phát triển của Việt Nam thời gian tới, Cao ủy J. Síkela khẳng định EU sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; mong muốn tham gia vào các dự án phát triển hạ tầng, khoáng sản, năng lượng bền vững… tại Việt Nam.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên, Cao ủy EU nhất trí cao với các đề xuất của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam để triển khai hiệu quả các trụ cột hợp tác mới trong khuôn khổ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway); tăng cường huy động các nguồn lực tài chính, đặc biệt là tài chính xanh, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn; phối hợp triển khai hiệu quả EVFTA, làm nền tảng quan trọng thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ, cân bằng và bền vững hơn trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, tự do thương mại và phát triển bền vững. Đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò cầu nối tích cực, hiệu quả của Việt Nam, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ ASEAN - EU, qua đó đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng của khu vực cũng như trên thế giới.

Thủ tướng: Việt Nam - EU là đối tác chiến lược toàn diện chống IUU

VOV.VN - Chiều nay (19/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) do ông Fernando Andresen Guimaraes, Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá Bền vững, làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tuyên bố chung Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện
Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện
"Đây là thời khắc để tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ Việt Nam - EU"
