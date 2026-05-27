  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bangkok tiếp tục chương trình thăm chính thức Thái Lan

Thứ Tư, 17:34, 27/05/2026
VOV.VN - Chiều nay (27/05) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay Quốc tế Don Mueng, tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Thái Lan.

Với 21 loạt đại bác chào mừng, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn tại sân bay có Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt, Bộ trưởng Phụ trách Văn phòng Thủ tướng Karom Polpornklang, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.         

Theo chương trình tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có buổi tiếp lãnh đạo TCC Group của Thái Lan.         

Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm; hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao của Thái Lan để trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới. Trong dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan; chứng kiến lễ ký kết trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước…

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan lần này là một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa hai nước, là cơ hội để tái khẳng định mối tin cậy chính trị giữa hai bên và mở ra một chương mới trong quan hệ Thái Lan - Việt Nam. 

21 loạt đại bác vang lên là nghi thức đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn cấp cao của Việt Nam.

Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt gần 24 tỷ USD và đang trên đà đạt mục tiêu 25 tỷ USD.

Ngọc Diệp-Văn Hiếu/VOV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Udon Thani, bắt đầu thăm chính thức Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Udon Thani, bắt đầu thăm chính thức Thái Lan

